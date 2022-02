Quando Salazar conheceu Isabel: milhares na rua, récitas e um banquete em que a rainha esfarelou pão na sopa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa carta enviada pela Embaixada de Portugal em Londres, a 9 de março de 1957 ao cuidado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, consta um clipping das notícias que à época davam conta da primeira visita oficial de Isabel II a Portugal, em fevereiro desse ano. Entre os recortes de jornais, consultados pelo Observador no Arquivo Histórico Diplomático, meticulosamente dobrados e colados em folhas anexas à correspondência, um título em particular salta à vista: o do britânico Evening News sobre sete dezenas de garrafas de vinho do Porto oferecidas ao príncipe Carlos aquando da visita, numa altura em que o herdeiro à coroa não tinha nem 10 anos — na verdade, o presente dizia respeito a uma pipa capaz de encher 730 garrafas. O vintage de 1955 foi oferta de 13 casas britânicas pertencentes a uma associação de produtores, e se Carlos recebeu vinho fortificado para durar uma vida, a irmã, a princesa Ana, teve direito só a uma boneca.

Naquele que foi o final da estadia real mo nosso país, uma outra pipa de Tawny foi oferecida especificamente a Isabel II para comemorar a primeira visita de uma monarca britânica à Invicta. A ida ao Porto foi a última paragem antes de regressar a Londres e, já no aeroporto, foi recebida por uma chuva de pétalas de rosas brancas. A despedida terá sido tão emotiva quanto a chegada, com multidões em diferentes pontos do país na derradeira receção a uma jovem monarca que, dias antes do arranque da visita oficial, escolhia território português para se reencontrar com o marido que não via há quatro meses — nem de propósito, na imprensa internacional multiplou-se, à época, a expressão “segunda lua-de-mel”.

O reencontro na Base Aérea do Montijo e um beijo marcado a batom

Há quatro meses separados, Isabel II e o duque de Edimburgo — que morreu em abril de 2021 aos 99 anos — reencontraram-se finalmente na Base Aérea do Montijo. Até então, o príncipe Filipe andara pela Austrália, Nova Zelândia, Gâmbia e Gibraltar, com o derradeiro encontro com a mulher a acontecer no pequeno aeródromo, poucos dias antes do arranque da tão aguardada visita oficial. Na tarde de 16 de fevereiro de 1957, marido e mulher eram novamente fotografados juntos, ambos sorridentes, “ela de tailleur escuro, ele de fato discreto — e batom na face”, tal como se conta no livro Os dias portugueses de Isabel II (editora Parsifal). À data, o Diário de Notícias assinalava que o duque de Edimburgo chegaria às sete da manhã de sábado a Setúbal, “precisamente oito horas e vinte minutos antes da chegada da rainha ao aeródromo do Montijo” — o casal seria esperado por uma centena de “cinegrafistas e fotógrafos”, com a imprensa internacional em peso em Portugal, incluindo 45 jornalistas ingleses, outros 30 de diversas nacionalidades e 150 portugueses.

Com um beijo, escrevia então o jornal venezuelano El Nacional, Isabel II punha fim a rumores de um desgosto real na sequência da separação de largos meses, ainda que o Palácio de Buckingham os negasse categórica e sistematicamente. O beijo selado na intimidade da cabine do avião que momentos antes transportara a monarca seria confirmado àquela publicação por um “alto funcionário do governo português”, com a citação que lhe foi atribuída a não conseguir ser mais clara: “Claro que se beijaram”. Antes da reunião familiar que foi assinalada vezes sem conta na imprensa, o príncipe tinha feito um giro à volta do mundo de 57.900 quilómetros, sempre a bordo da embarcação real Britannia — os quatro meses resultaram na separação mais longa do casal desde o seu casamento, em 1947.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nesse dia, o famoso Britannia estacionou nas águas do rio Sado, frente a “uma aldeia piscatória” a distar cerca de 50 quilómetros de Lisboa, com o intuito do casal ter uma reunião privada de dois dias que antecederia a azáfama de um itinerário meticulosamente desenhado pelo Governo português, ansioso que estava por ver a jovem monarca retribuir a viagem que poucos anos antes Craveiro Lopes fizera ao Reino Unido — mais especificamente, a Londres, em outubro de 1955. O automóvel que levou o duque de Edimburgo do Britannia ao pequeno aeroporto chegou um minuto após a aterragem do avião que trazia Sua Majestade, registou à data a publicação venezuelana, que foi ao pormenor de descrever como o duque saiu “precipitadamente” do veículo, e até “algo preocupado”, dirigindo-se de imediato ao avião. Três minutos depois apareceria em público com a mancha do batom no rosto. Em solo português, Isabel II foi recebida por Paulo Cunha, ministro dos Negócios Estrangeiros, e por uma guarda de honra de 12 elementos.

O iate real ficaria fundeado no Sado, em Setúbal, até ao começo da visita de Estado, marcada para 18 de fevereiro, que viria a ser considerada, entre os meios diplomáticos nacionais, a “visita do século”. Mas antes de arrastar multidões no seu encalço, a jovem e bonita rainha, com apenas 30 anos, dedicaria tempo aos “grandes amigos” Domingos de Souza e Holstein Beck e Maria do Carmo Pinheiro de Mello, duques de Palmela, que a receberam no Palácio do Calhariz, em Sesimbra (Domingos de Souza e Holstein Beck fora antes embaixador português em Londres).

O encontro na residência dos duques — que se estendeu depois numa visita à Arrábida com direito a explicações sobre o convento secular — não contou com a presença de Craveiro Lopes, que terá ficado melindrado com a omissão de convite. Sobre os contactos particulares da monarca, Salazar escreveria o seguinte numa carta dirigida ao então Presidente da República: “Podem invocar-se razões que desaconselharam a ida ao almoço, aliás íntimo e particularíssimo no Calhariz. É Vossa Excelência juiz do valor dessas razões. Mas os telegramas que vêm da embaixada e as cartas recebidas dos altos funcionários que privam com a rainha dão ideia de tal entusiasmo seu quanto à visita a Portugal, pelo conjunto de circunstâncias que se verificam nela, que eu, com receio de a magoar, tendo para a compreensão e aquiescência”. Na verdade, na visita que durou cinco horas não esteve presente qualquer representante do Governo português, com os dois agentes da PIDE destacados para o efeito a almoçarem “noutra ala”, sem ouvir ou anotar qualquer detalhe que fosse — como se conta no livro já citado, estavam “furibundos”. Os duques de Palmela acompanhariam a rainha durante a estadia no país, com o fim de semana que antecedeu a visita oficial a ser essencialmente passado no Britannia apesar das tempestades que varreram a baía de Setúbal na altura e que sacudiram a embarcação real.