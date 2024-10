Quanto vai pagar de IRS com o novo orçamento para 2025? Veja as simulações

Siga aqui o nosso liveblog sobre a apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2025

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, decidiu não fazer alteração nos escalões de IRS nem no número de escalões nem nas próprias taxas de cada escalão. Porém, foi feito em cada escalão uma atualização dos patamares salariais em 4,6%, o que é o dobro da inflação prevista para o próximo ano (2,3%).

“Esta atualização assegura neutralidade fiscal para quem tiver aumentos salariais em linha com os 4,6%”, refere Bruno Andrade Alves, consultor fiscal da PwC, uma das consultoras, além da EY, que partilharam com o Observador algumas simulações.

Um fator que também irá reduzir o imposto a pagar é que a proposta de Orçamento do Estado fixa a chamada “dedução específica” para 8,54 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS). Ainda não é possível saber o que é que isso irá significar, exatamente, porque só no final do ano será revelado o IAS para vigorar no próximo ano, mas mesmo que fossem os mesmos 509,26 euros de 2024 isso significaria uma porção maior de “desconto” no IRS.

“A dedução específica aplicável aos rendimentos do trabalho dependente e pensões passa a corresponder a 8,54 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS)”, o que “resulta num valor muito próximo ao que está em vigor atualmente e subirá em função do crescimento do IAS”.