Raides frequentes de Israel, aumento da popularidade do Hamas e o "perigo da anexação". A Cisjordânia é uma "pequena Gaza"?

Não foi só a abordagem militar que mudou desde o 7 de Outubro. O número de ataques de palestinianos cresceu, num momento em que a Autoridade Palestiniana — responsável pelo controlo do território e sem eleições desde 2006 — está deslegitimada e é impopular, enquanto o Hamas e outros grupos regionais ganham relevância no território. Ao mesmo tempo, por toda a Cisjordânia há relatos de civis israelitas que pressionam, agridem e ocupam territórios de palestinianos para construir novos colonatos — ilegais à luz do Direito Internacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A expansão de Israel sobre o território tem contado, para já, com a aceitação tácita do governo de Telavive. Na verdade, os planos de alguns membros do executivo de Israel incluem a total anexação da Cisjordânia já em 2025, como afirma o ministro das Finanças israelita, Bezalel Smotrich — membro de um dos partidos de extrema-direita que compõem a coligação —, o que quebraria uma política de décadas dos anteriores governos. No entretanto, a violência dentro da Cisjordânia continua.

Dois territórios, três zonas e controlo israelita. O Direito Internacional desenhou a Cisjordânia, mas modelo não funciona

Falar sobre a Cisjordânia em 2024 exige um olhar breve sobre a História e a geografia da região. A Cisjordânia é um dos dois territórios que compõem a Palestina e estende-se ao longo do rio Jordão, na fronteira com a Jordânia. A oeste, na costa do Mediterrâneo, fica o segundo território, mais pequeno, a Faixa de Gaza. Assim se explica o lema utilizado pelos movimentos a favor de um Estado palestiniano: do rio [Jordão] até ao mar [Mediterrâneo] — o que pode ser entendido como a defesa da eliminação do Estado de Israel. As fronteiras entre Israel e Palestina ficaram definidas nos Acordos de Oslo, assinados em 1993 pelo governo israelita e pela Organização pela Libertação da Palestina (a OLP de Yasser Arafat), que previam a divisão da Palestina em três zonas — e excluindo da equação Jerusalém Oriental, com um regime próprio.

A Zona A, composta por Gaza e uma parte da Cisjordânia, está sob controlo militar e administrativo civil das autoridades palestinianas — o Hamas em Gaza e a Autoridade Palestiniana (AP) de Mahmoud Abbas na Cisjordânia. A Zona B, na Cisjordânia, está formalmente sob controlo administrativo exclusivo da AP, mas as questões de segurança são articuladas entre as autoridades israelitas e palestinianas. A Zona C é totalmente controlada por Israel, com milhares de colonos. A AP assegura apenas serviços de saúde e educação nesta área. Mas este sistema complexo, previsto pelo Direito Internacional, é bem diferente do que acontece na realidade.

“Estas divisões não são significativas. Nunca foram definidas para serem uma extensão da ocupação israelita, mas foi nisso que se tornaram”, considera o investigador Khaled Elgindy, norte-americano com ascendência egípcia e especialista em questões do mundo árabe. Na prática, Israel “entra e sai da Zona A como lhe apetece”. Na Zona B, Israel tem aumentado as ordens de confisco de terras, uma medida que choca com a administração civil do território. A zona C mantém-se sob controlo israelita, como previsto em Oslo.

Elgindy nota que a situação é o oposto do que os Acordos previam: “Era suposto as zonas A e B aumentarem e a C diminuir”, aponta. “Mas acabou por se tornar outra ferramenta para controlar os movimentos, recursos e terras palestinianas”, defende ao Observador. A B’Tselem, uma organização de direitos humanos israelita focada nos territórios ocupados, vai mais longe: “O regime israelita exerce sobre todos os territórios que controla um regime de apartheid“, acusa o porta-voz Shai Parnes, ao Observador.

Guy Ziv, diretor do Centro Meltzer Schwartzberg para Estudos Israelitas, em Washington, coloca água na fervura. Considera que o problema não é de agora e que as soluções previstas em Oslo morreram há já muito tempo, colocando o ponto de viragem na Segunda Intifada. O levantamento palestiniano prolongou-se entre 2000 e 2005 e ficou marcado pelos ataques bombistas palestinianos, que mataram mais de 700 civis israelitas, e pela resposta das IDF, que mataram mais de dois mil palestinianos entre civis e atacantes. Desde então, a situação só continuou a degradar-se. “Ao fim de anos de violência, a solução de dois Estados já não é popular entre israelitas ou palestinianos”, decreta.

Durante os últimos 13 meses, a situação agravou-se. O gatilho foi o 7 de Outubro de 2023. Depois do massacre do Hamas em território israelita, Telavive respondeu com uma ofensiva contra Gaza, que já matou mais de 44 mil pessoas. Ao mesmo tempo, a situação na Cisjordânia tornou-se mais violenta.

Ataques terroristas com apoio do Irão e do Hamas, raides militares de Israel em resposta. Está a Cisjordânia a transformar-se numa segunda Gaza?

O retrato da Cisjordânia, captado pelo New York Times, mostra o resultado direto de meses de raides, mas também de ataques aéreos das IDF, que justificam as operações com questões securitárias. O objetivo é eliminar ameaças terroristas e prevenir ataques contra Israel, destruindo as células do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana na Cisjordânia. Os militares garantem que 98% de todas as pessoas mortas nestes ataques estavam identificadas como terroristas. Dentro do território, a perceção é outra: habitantes e os trabalhadores humanitários ouvidos pelo jornal norte-americano classificam os raides como “guerra” e traçam semelhanças com os métodos e justificações que foram e estão a ser utilizados em Gaza.

Os números confirmam o aumento da violência. Desde o 7 de Outubro, 733 pessoas foram mortas na Cisjordânia — o equivalente a 42% de todas as pessoas as mortas no território desde 2008, segundo o gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA). Uma fatia significativa destas vítimas mortais (167) são menores de idade — 162 rapazes e 5 raparigas. O New York Times relata dois casos de rapazes com menos de 18 anos que foram identificados como terroristas e mortos pelas IDF.