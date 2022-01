Raminhos e o transtorno obsessivo-compulsivo. “Já quase não saía de casa com medo de tocar nas coisas”

Uma iniciativa

Estava sentado à mesa de Natal quando começou aquela que seria a maior das suas crises — ou a maior das suas “pancadas”, como lhes chama. Filho de família alentejana, tinha à frente um prato de mioleira de borrego, com pão, sal e pimenta, que os tios tinham trazido, como era tradição, quando lhe surgiu uma questão simples: “E se existe a doença das vacas loucas nos borregos e tu não sabes?”.

António Raminhos diz que o “e se” é a porta de entrada para todas as suas obsessões — mesmo que não façam “nenhum sentido” — e ali não foi diferente. Ficou imediatamente maldisposto e incapaz de comer o que fosse. Ainda pôs a questão a uma prima veterinária que também ali estava — meio a sério, meio a brincar —, mas já nem a resposta de uma especialista o descansou. Foi para casa, vomitou, esteve dois dias sem dormir e acabou agarrado ao Google, a pesquisar os sintomas que o perseguiam desde quando andava ainda na escola primária.

Tinha 26 anos e o que encontrou na internet surpreendeu-o tanto quanto o tranquilizou: afinal, não estava sozinho. Em todo o mundo havia milhares de histórias iguais à sua. Dali ao diagnóstico foi um passo: tinha transtorno obsessivo-compulsivo.

Numa entrevista da série “Labirinto — Conversas sobre Saúde Mental“, uma parceria do Observador e da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento, o humorista fala de como “a doença da dúvida” chegou a fazer com que quase não saísse de casa, com medo de ser contaminado com alguma doença, e das crises que foi ultrapassando — que podiam ir desde a lavagem compulsiva das mãos ao medo de atropelar alguém sem perceber ou à incerteza sobre a sua própria orientação sexual.

Muitas das histórias, admite, agora até lhe dão vontade de rir, mas obrigaram-no a começar a fazer terapia e a tomar medicamentos — uma “tragédia”, diz, pelo estigma que sentiu de imediato: “Então agora vão dar-me medicação é porque sou maluco!”. Desde essa altura, aprendeu técnicas para contrariar as dúvidas paralisantes — chegou a comer bolachas do chão, por exemplo —, cometeu o erro clássico de achar que podia controlar a sua medicação e passou a dedicar mais tempo a estratégias para lidar com a ansiedade e com os seus próprios pensamentos, como a meditação e o mindfullness. Começou também a falar mais sobre o tema da saúde mental: lançou o podcast “Somos todos malucos” e publicou o livro “Somos Todos Estranhos — Até Percebermos que isso é Normal”.

A entrevista foi gravada em setembro, no hotel Pestana Palace, em Lisboa, e nessa altura, contou, não estava “assim muito bem” — “mas não estou mal, já estive pior”. E insistiu que a doença não o define: “Eu não sou um perturbado obsessivo-compulsivo. Sou o António Raminhos, que por acaso lida com questões obsessivas, por acaso tem uma depressão basal. Eu não sou estas coisas, eu sou tudo”.

[Veja aqui a entrevista completa a António Raminhos:]

Quando as suas obsessões e compulsões começaram, mas ainda não tinham um nome. O que eram para si?

Eram personalidade. Era a minha maneira de ser. Quer dizer, quando começaram nem eram bem isso. Porque quando começaram eu era muito pequeno, é algo com que eu já lido desde pequenino.

Que idade tinha?

Nas primeiras recordações de algumas obsessões ou ideias com traços obsessivos, tinha já talvez seis, sete anos.

Na escola primária?

Sim.

E era exatamente o quê?

Era muita coisa, podia ser tudo e podia não ser nada. Há pouco tempo a minha irmã contou-me uma história, de que eu não tenho recordação, que é desse período e revela já muitos traços obsessivos. Eu cresci nos Olivais, em Lisboa, e era um bairro que, nos anos 80, tinha uma forte comunidade do toxicodependentes, que andavam pela rua, e cruzávamo-nos muitas vezes. E há um dia que eu chego a casa e começo a dizer à minha irmã que tinha encontrado uma seringa na rua e comecei a questionar se estava contaminado com alguma coisa, se estava doente, se aquilo me ia fazer mal e se poderia manifestar-se alguma coisa mais tarde. Mas com um pormenor: eu nunca toquei na seringa. Só que, como eu era tão pequeno, deixei a minha mente divagar, nem sequer pus em causa a lógica. E isso era já um traço obsessivo. Eu sempre tive muitas questões relacionadas com contaminação e infeções e doenças e lembro-me de, uma vez, ter achado que pisei uma mancha de sangue no chão na rua e ir para casa…

Só “achou” que pisou, não pisou necessariamente?

Não sei, sei lá. Agora já não sei, como é óbvio, que eu era um puto, mas, na altura, achei que tinha pisado. Mas a grande questão é que isto é a doença da dúvida, portanto a verdade nunca é encontrada. Porque, sendo isto a doença da dúvida, a partir do momento em que eu coloco uma hipótese, pode ser qualquer coisa. Eu posso dizer “Isto não me parece uma mancha de sangue”, mas depois aparece aquela questão: “E se é?” Porque eu não tenho modo de confirmar se é ou não é. E, como isto, pode ser outra coisa qualquer, como as pessoas — eu nunca tive esse hábito — que verificam várias vezes o gás, que verificam os pneus dos carros, a porta. Há sempre um “E se?”. Fechaste bem? E se não fechaste bem? E a pessoa volta atrás. E agora se, por teres fechado, achaste que tinhas fechado e afinal abriste? É um jogo mental muito cansativo, é uma pescadinha de rabo na boca.

Nessa altura em que ainda era muito pequenino, mas essas ideias fixas já andavam por aí, eram umas fases, eram muito prolongadas ou era algo permanente? Por exemplo: essa ideia da seringa pode ter ficado na sua cabeça durante quando?

Eu acho que, por ser criança, as ideias nunca se manifestavam durante muito tempo. Porque me entretinha com outras coisas, brincava, tinha a escola. O meu próprio desenvolvimento intelectual e mental se calhar não era o suficiente para eu ficar preso naquela ideia durante muito tempo. E como não era uma coisa que envolvia repetições — porque eu conheço casos de miúdos mais pequenos que já estão um bocadinho presos nesse registo das repetições ou de bater três vezes numa porta ou seja onde for — e como eram mais registos de contaminação, eu tenho ideia de que eram espaçados no tempo. E podiam variar. Sei que a “pancada”, como eu lhe costumo chamar, mais forte que eu tive quando era pequeno deve ter sido aí por volta dos sete ou oito anos. Na altura nós tínhamos a RTP1 e a RTP2 e há uma vidente que diz que o mundo ia acabar nesse ano e passado um mês. E a RTP, como não havia nada para dar de notícias, lembrou-se que era bom fazer uma notícia com o tema. Eh pá, aquilo afetou-me de tal maneira que fiquei para aí um mês sem conseguir comer, não conseguia engolir. Porque eu próprio comecei a entrar num registo que também é muito típico que é: “E se me engasgo a comer, se não consigo comer e se a comida fica aqui?”. Então entrei no registo de só comer iogurtes, só coisas fáceis. Foi muito penoso para os meus pais, que não sabiam lidar com aquilo.