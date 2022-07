Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A invasão na Ucrânia é um “confronto entre civilizações”, entre o mundo democrático e o autocrático, e também uma “guerra existencial” para a Rússia e para a Ucrânia — sendo que só um pode vencer. Quem esboça este cenário é Borys Tarasyuk, atual representante de Kiev no Conselho da Europa, em Estrasburgo. O ex-deputado, que esteve no parlamento ucraniano durante 18 anos, e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que os “sonhos dos russos” serão deitados por terra. Mas admite que uma eventual entrada da Biolerrússia no conflito possa desequilibrar as forças na guerra

Primeiro num encontro com jornalistas e, mais tarde, numa entrevista ao Observador no Parlamento Europeu, Borys Tarasyuk reforçou por mais do que uma vez que a solução passa por terminar o conflito o mais cedo possível e depois “desmilitarizar a Rússia”. Não com um intuito “provocativo”, mas apenas para que as tropas de Moscovo não consigam “restaurar as suas capacidades militares”, evitando que no futuro “ameacem novamente” outros países. “É a Europa que está enfrentar a Rússia” e a Ucrânia é apenas um “objeto para punir o mundo democrático”.

