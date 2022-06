Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A NATO quer mandar uma mensagem muito forte a Vladimir Putin: não vais ganhar.” As palavras do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, faziam adivinhar o desfecho do segundo dia da cimeira da NATO em Madrid. Com a divulgação de um novo conceito estratégico que guiará os próximos anos da organização, a Rússia foi considerada a “principal ameaça” à aliança militar. Mas não foi o único país visado: o papel da China na comunidade internacional também levanta várias preocupações.

Num cenário “crítico para a segurança, para a paz internacional e estabilidade do espaço euro-atlântico”, o novo conceito geoestratégico recupera alguns paralelismos com a época da Guerra Fria, altura em que foi a fundada a aliança militar. “Durante mais de setenta anos, a NATO garantiu a liberdade e a segurança dos aliados”, lê-se no documento, sendo que o artigo 5.º — que estipula que o ataque a um país é encarado como um ataque a todos — permanece como o alicerce da organização.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.