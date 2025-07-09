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Repsol: evoluir com toda a energia

A nova identidade visual e estratégia multienergética da Repsol vêm consolidar a presença da marca em Portugal e reforçar o seu posicionamento como empresa de referência do setor.

Este é o início de um novo capítulo na já quase centenária história da Repsol: a marca acaba de lançar uma estratégia multienergética, totalmente centrada no cliente, reforçando o seu compromisso em oferecer soluções completas de energia, tanto para a mobilidade, como para o lar.

Para materializar e reafirmar este posicionamento, a Repsol renovou a sua identidade visual, que ganha um toque de modernidade, sem perder as características distintivas da marca. O símbolo icónico mantém-se, mas tem agora um design mais fluído, tridimensional e vibrante, onde o laranja ganha protagonismo como a cor da energia e da ligação com as pessoas. A tipografia, que abandona as letras maiúsculas, transmite um tom mais humano e direto, reforçando a proximidade com os seus clientes.

A juntar a esta nova imagem há, também, um novo slogan: “Com toda a energia”. O objetivo é mostrar a visão atualizada da Repsol como uma empresa comprometida em fornecer todas as formas de energia necessárias para o dia a dia das pessoas. A experiência do cliente está no centro desta transformação, com soluções energéticas simples, integradas e personalizadas.

A nova identidade visual representa uma evolução natural da marca e reforça o compromisso da Repsol de estar cada vez mais próxima dos seus clientes. É uma aposta clara na melhoria contínua da experiência do consumidor, respondendo às exigências do presente e antecipando as necessidades do futuro.

Esta nova identidade já começou a chegar ao território nacional e vai ser progressivamente implementada, ao longo dos próximos anos, em postos de abastecimento, complexos industriais e escritórios.

My Repsol: a app que reúne toda a energia no mesmo lugar

A transformação da marca passa, ainda, pelo lançamento de uma nova aplicação – a My Repsol (antes Repsol Move) -, que oferece soluções completas e integradas, reunindo numa só plataforma digital todos os produtos e serviços da Repsol. Da eletricidade e do gás ao abastecimento de combustíveis, a aplicação permite aos clientes gerir consumos, contratos e faturas e ainda contratar planos personalizados.

Mas mais do que uma ferramenta de gestão, a app My Repsol é um programa de fidelização que oferece vantagens e descontos exclusivos todos os dias. Quem é cliente, beneficia de descontos imediatos em combustíveis, faturas, carregamentos de carros elétricos e ainda na compra de gás:

  • Até 20 cênt./litro em abastecimentos de combustível;
  • Até 3% no pagamento das faturas de eletricidade e gás natural;
  • Até 20% em carregamentos de veículos elétricos;
  • Até 3% na compra de garrafas de gás, online ou em estações de serviço.

Além disso, os clientes têm acesso a poupanças sob a forma de acumulação de saldo para utilizar na energia que mais lhe convém e a promoções personalizadas. E quanto mais energia tiverem com a Repsol, mais benefícios obtêm.

O caminho da Repsol em Portugal

Com uma rede de 525 estações de serviço em todo o território nacional, a Repsol é uma das empresas de referência do mercado e os números falam por si: a marca conta com mais de 120 mil clientes nos segmentos de eletricidade e gás, mais de 520 estações de serviço e cerca de um milhão de visitas semanais às suas estações. Em Portugal, a Repsol é, também, pioneira na disponibilização de combustíveis 100% renováveis, que já estão presentes em mais de 60 postos de abastecimento.

525

Estações de serviço em Portugal

60

Estações que oferecem combustíveis 100% renováveis

120000

Clientes de eletricidade e gás

1000000

Afluência semanal às estações de serviço

Mas a Repsol é mais do que um serviço. A marca participa ativamente em eventos culturais, gastronómicos e musicais, reforçando a sua ligação à sociedade. Além disso, aposta em parcerias que beneficiam diretamente os consumidores, com iniciativas conjuntas com várias entidades nacionais e internacionais.

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

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