Richard Zenith e as cantigas galego-portuguesas: "Nesse mundo, há uma efervescência de vida, de fazer, de amar. E isso é muito bonito"

Era sábado à tarde. Richard Zenith estava na biblioteca da Universidade de Georgetown, em Washington D.C., à procura de livros de poesia em português quando reparou num conjunto de grandes tomos que diziam “Cancioneiro”. Zenith estava familiarizado com a poesia dos trovadores provençais, que tinha lido na tradução de Ezra Pound, mas não sabia nada sobre as cantigas medievais galego-portuguesas. Ficou intrigado. Procurou por mais informação e começou a estudar o tema. Percebeu que havia algumas traduções para inglês, mas nenhuma em livro. Decidiu montar um projeto e traduzir e organizar uma edição bilingue.

O projeto começou a ganhar forma no início dos anos 80. Zenith tinha regressado do Brasil, onde passou três anos a estudar português. “Sempre gostei de escrever e tinha um fascínio por línguas estrangeiras. As línguas estrangeiras são outras realidades. Para mim talvez fosse natural começar a traduzir, porque unia o desejo de escrever com o meu fascínio por línguas”, contou, em entrevista ao Observador. Com as cantigas na mala, viajou, no final dessa década, para Portugal, com uma bolsa atribuída pela Fundação Guggenheim. Em Lisboa, reuniu a informação que precisava para o projeto e encontrou-se de forma definitiva com Fernando Pessoa. A sua vida mudou para sempre.

113 Galician-Portuguese Troubadour Poems foi publicado em 1995, pela Carcanet Press. Passados mais de 25 anos, Zenith considera que algumas das suas traduções são hoje “menos aceitáveis”, o que o levou a querer revistá-las. Só o conseguiu fazer após terminar o manuscrito da biografia de Pessoa, recentemente publicada em Portugal, que lhe ocupou 12 anos. “Pessoa tinha monopolizado a minha vida completamente”, admitiu. “Logo que entreguei o manuscrito, voltei às cantigas. Foi um grande prazer, mas também um grande trabalho, de tradução e de atualização dos estudos para o prefácio.” A nova edição, Cantigas: Galician-Portuguese Troubadour Poems, saiu em maio nos Estados Unidos da América, pela Princeton University Press, cerca de um ano depois da edição norte-americana biografia de Pessoa. A edição inglesa vai ser publicada em julho.

Celebrar a vida e o amor cantando

As cantigas são os mais antigos textos literários que se conhecem em galego-português, uma língua falada na faixa ocidental da Península Ibérica entre os séculos IX e XIV. Um género autóctone, as cantigas são inspiradas pela tradição lírica provençal, surgida no sul de França no século XII e imitada por trovadores em diferentes pontos do território europeu. Com ela partilham os temas e linguagem utilizada, mas também a composição musical. Como o nome indica, as cantigas eram compostas para serem cantadas por intérpretes ao serviço das cortes ou casas nobres, onde os trovadores estavam integrados. Os primeiros textos datam de finais do século XII, numa altura em que o processo de formação das nacionalidades ibéricas estava ainda em curso, e os mais recentes de meados do século XIV. A maioria foi escrita nos reinos de Leão e Castela, antes e depois da sua unificação, no ano de 1230, mas existe um número significativo que foi produzido em Portugal. Todos os trabalhos que sobreviveram foram escritos por homens. A cantiga mais antiga é datável de 1196 e atribuível a um nobre português, Joam Soares de Paiva, que vivia em Castela ou Aragão.

Regra geral, os trovadores pertenciam a classes sociais elevadas. Já os jograis, responsáveis por interpretar as composições dos trovadores, parecem ter originários de um estrato social mais baixo. Alguns destes jograis teriam talento para a composição. Sobrevivem algumas canções em que os trovadores atacam os jograis por se julgarem capazes de se dedicarem à sua arte. Zenith acredita que essas canções de escárnio não seriam tão literais quanto parecem, mas antes uma “disputa amigável” entre os dois grupos. “Imagino que existisse mais igualdade no mundo artístico e que essas cantigas a gozar com os jograis menos nobres eram um desperto. Não significa que tivesse uma má relação ou que achassem que esses jograis não sabiam compor”, afirmou.