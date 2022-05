Richard Zenith: “O que tentei fazer foi colar os elementos todos para que os leitores consigam sentir Pessoa"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um amigo póstumo de Fernando Pessoa. Foi assim que a editora Lúcia Pinho e Melo, parafraseando o escritor Benjamin Moser, escolheu descrever Richard Zenith na apresentação à imprensa desta quinta-feira de Pessoa. Uma Biografia. O volume, que foi lançado nos Estados Unidos da América no ano passado, tendo sido finalista dos prémios Pulitzer deste ano, sairá este mês em Portugal, com chancela da Quetzal. O lançamento acontece na próxima semana, no dia 19 de maio, na Fundação Calouste Gulbenkian.

A biografia, a mais completa até agora publicada sobre Pessoa, é o culminar de mais de dez anos de trabalho de investigação e “a súmula de todos os anos de estudo” que Zenith dedicou ao poeta português, que originaram “várias edições quer em Portugal quer no estrangeiro”, salientou a editora da Bertrand, caracterizando Pessoa. Uma Biografia como “um livro que muda a nossa maneira muitas vezes superficial de ver Fernando Pessoa”.

O volume surgiu na sequência do longo trabalho de investigação de Zenith sobre Fernando Pessoa, iniciado pouco depois da sua chegada a Portugal, no final dos anos 80. Durante a apresentação, o autor recordou o primeiro contacto com a obra pessoana: “Não foi por causa de Pessoa que cheguei [a Portugal], tinha pedido uma bolsa para traduzir as cantigas medievais. Já conhecia a poesia de Pessoa. Aprendi português do Brasil durante três anos. Tenho ainda algumas edições de Pessoa que comprei no Brasil. Mas foi aqui que li o Livro do Desassossego, na edição da Ática”.

Richard Zenith achou o texto “importantíssimo, belíssimo”, e como na altura não existia nenhuma tradução em inglês, montou um projeto e traduziu-o na íntegra. A edição em inglês do Livro do Desassossego deu origem a uma nova em português, pela Assírio & Alvim, “e a outras edições de poesia” que saíram pela mesma editora. Em 2003, o investigador publicou o volume Escritos Autobiográficos, Automáticos e de Reflexão Pessoal, que reunia textos já publicados, mas também muitos que na altura permaneciam inéditos, e alguns anos depois, uma fotobiografia, em colaboração com Joaquim Vieira.

“Tudo isto foi trabalho preparatório para a biografia, que sai agora em português”, admitiu Richard Zenith na apresentação para a imprensa da edição portuguesa de Pessoa. Uma Biografia, esta quinta-feira, em Lisboa, relatando como o seu agente nos Estados Unidos o “empurrou” para a escrita do livro e como achou “ingenuamente” que o trabalho estaria terminado em dois ou três anos “no máximo”. “Tanto que isso estava no contrato. Também estava no contrato que teria 160 mil palavras. Acabou por ter 360 mil palavras”, afirmou. “Nunca imaginei que uma biografia deste escritor, que alguns dizem que não tinha vida, teria essa dimensão e que me levaria tantos anos: 13 anos.”