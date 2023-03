Está a dias de fazer 40 anos e é um dos humoristas mais importantes e bem sucedidos da sua geração. Tendo começado o seu percurso, em modo selvagem, com um grupo de amigos, teve, bastante cedo, uma aparição no “Levanta-te e Ri”, passou pelo canal Q, experimentou colaborações várias na rádio, na TV, na imprensa e na internet e guarda o galardão de ter sido o primeiro comediante português a ter um espectáculo na Netflix. Há muito que enche salas com o seu stand-up, feito de um empático humor de observação. Hoje, apresenta como um dos seus formatos mais importantes o podcast “Ar Livre”, em que assume o papel de cronista de costumes e da sua biografia, perante uma audiência cada vez maior.

Fomos falar com ele à sala de ensaios onde se prepara para a peça “Plim, Passa Lá na Agência T1”, que se estreia para a semana, em Lisboa (e depois segue por outras cidades do país, ver datas no fim desta entrevista), sobre o universo dos influencers. Ficámos a saber que é para continuar o movimento de ir experimentado, como ator, novos universos, alguns deles bastante distantes do seu. Numa conversa informal, Salvador faz uma digressão sobre o início do seu percurso, sobre as dificuldades e conquistas, a sua ascendência literária, as suas utopias políticas, as suas terapias e as terapias de outros. Uma conversa sobre a necessidade da dúvida de quem prefere partilhar inquietações, de pai, filho, marido, amigo, homem, cidadão, a proferir doutos conselhos e outras sentenças. E também sobre o conflito, até agora pacífico, entre uma pulsão de criar e a vontade de, um dia, desaparecer de cena — para um confinamento existencial fora dos palcos, mais perto dos dias.

Quando começaste, sentiste a solidão do jogador a entrar em campo sem um Ruben Amorim para te orientar? Ou tinhas alguém que cumpria esse papel?

Se olhasse para trás, comparando com o que acontece com alguns atores que vou conhecendo, vejo que eles têm mestres com quem trabalharam. Trabalhei recentemente com o José Condessa e com o Rodrigo Tomás, que falam do Carlos Avillez como sendo mestre. Mestre realmente. Educou-os, ensinou-lhes o que era teatro e eles trazem até hoje esses ensinamentos. No humor é um bocadinho mais selvagem. O início é muito solitário. Quando começamos temos os nossos mestres, mas depois, em geral, esses mestres não trabalham connosco. Ao mesmo tempo, há um lado fascinante em experimentar.

