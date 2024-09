"Se vier o vento, acabou." Aldeias de Aveiro travam luta numa corrida contra as chamas

Ao mesmo tempo que os bombeiros tentam apagar o incêndio aqui e em tantas outras localidades, o primeiro-ministro garantia, na sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil, que o dia seguinte ia continuar “na iminência de uma tragédia”. Para quem vive na Rua do Vale e vai passar a noite a correr rua acima e rua abaixo de balde na mão, a tragédia não está para chegar — é já uma realidade.

“Só espero que não arda o ringue de patinagem!” População em choque, dos mais velhos aos mais novos

Sever do Vouga é uma das regiões que mais preocupam as autoridades. Olhando à volta na rua, são várias as colunas de fumo que se vão formando. Entre o preto, o branco e o cinzento, as cores vão mudando, à medida que chega uma nova vaga de carros dos bombeiros para apagar os novos focos de incêndio que aparecem, ou aqueles que reacendem (muitas vezes, mais do que uma vez). Nesta zona, o vento empurrou as chamas para o centro da cidade, e uma casa chegou mesmo a arder.

O supermercado Pingo Doce, por exemplo, esteve totalmente rodeado pelas chamas, mas acabou por resistir. No terreno ao lado, a oficina de automóveis Gineto não teve a mesma sorte. Mais de 30 carros arderam, além de um monte considerável de pneus. “Estava a trabalhar desde as 8, isto chegou aqui pelas 9”, descreve Carlos Simões, um dos responsáveis da oficina, explicando que os automóveis arderam durante cerca de 30 minutos. Por volta das 9h30, quatro carrinhas dos bombeiros vieram para apagar as chamas. “O fogo chegou às árvores e passou logo para os carros.” Felizmente, eram veículos “em fim de vida”, pelo que os danos financeiros não foram tão elevados. No parque ao lado, a apenas alguns metros deste ferro-velho, os automóveis acabaram por escapar.