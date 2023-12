Mais uma História do Mundo? Apesar da dimensão imponente – 1296 páginas –, o que é que Simon Sebag Montefiore nos teria para dizer de novo? O que é que O Mundo — Uma História da Humanidade poderia acrescentar a uma narrativa tantas vezes já visitada. A ideia, explicou-nos o autor, foi “olhar para as famílias e para os indivíduos, para a forma como se interligam e afetam os grandes momentos históricos”.

Ou seja, colocar as personagens no centro do relato, falar-nos das suas ambições e obsessões, da sua grandeza e dos seus excessos, permitir que os sigamos como pessoas, falando das suas famílias e das suas interações. Em vez de relatar os acontecimentos, em vez de se ocupar das “estruturas”, o autor de obras consagradas como Jerusalém: A Biografia, Os Romanov (1613-1825); (1826 -1918), e ainda Estaline — A Corte do Czar Vermelho, este livro fala de pessoas, e de pessoas, e de pessoas. E ao falar de pessoas fala de poder, e do que ao longo de milénios se fez e faz para alcançar o poder e manter o poder.

Por isso nela reencontramos líderes poderosos, como Alexandre o Grande e César, como Átila, Ivan o Terrível ou Gengis Khan, ou mesmo como os mais modernos Hitler, Thatcher, Obama e até Putin e Zelensky, mas também criadores e descobridores, como Sócrates, Miguel Ângelo, Shakespeare, Newton, Einstein ou os nossos Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque. Ao mesmo tempo descobrimos figuras bem menos conhecidas, como Hongwu, o fundador da dinastia Ming, ou Zenobia, uma princesa árabe que desafiou Roma.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.