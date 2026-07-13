Sismos na Venezuela. Terreno deslocou-se 60 centímetros e, noutro país, uma praia subiu 6 metros e apareceu um vulcão de lama

Durante dias, os geólogos percorreram estradas partidas, mediram fendas e recolheram amostras de solo. Mas a dimensão real do que tinha acontecido só começou a ser percebida quando os cientistas olharam para a Terra a partir do espaço. As imagens divulgadas pelo NASA Earth Observatory mostram que os satélites conseguiram medir, com precisão ao centímetro, a forma como a superfície se deformou durante os dois sismos. Para isso recorreram à chamada interferometria por radar, uma técnica que compara imagens obtidas antes e depois de um acontecimento e deteta diferenças de apenas alguns centímetros na posição do terreno. Em vez de fotografias convencionais, os satélites utilizam radar, capaz de observar a superfície mesmo durante a noite ou através das nuvens. Ao comparar os dois conjuntos de dados, os cientistas conseguem construir mapas extremamente detalhados da deformação da crosta terrestre. Foi dessa forma que confirmaram que algumas zonas da Venezuela sofreram deslocamentos verticais próximos dos 60 centímetros, valores que ajudam a explicar por que razão estradas, passeios e edifícios deixaram subitamente de encaixar. A mesma tecnologia permite também identificar deformações muito mais pequenas, invisíveis a olho nu, tornando-se uma ferramenta indispensável para compreender o comportamento das falhas geológicas e avaliar os riscos depois de um grande terramoto. A Agência Espacial Europeia divulgou igualmente imagens do Sentinel-1, do programa Copernicus, onde é possível observar a deformação da superfície provocada pelos sismos.

Outros sismos que mudaram a geografia de países

Embora o caso da Venezuela e de Trinidad impressione pela sucessão de fenómenos observados em apenas alguns dias, está longe de ser único. A história da Terra está cheia de exemplos em que um grande sismo alterou permanentemente a geografia. Em 1960, o terramoto de Valdivia, no Chile, ainda hoje o mais poderoso alguma vez medido instrumentalmente, com magnitude 9,5, elevou partes da costa em mais de dois metros, afundou outras e alterou o curso de rios, modificando a paisagem do sul do país. Quatro anos mais tarde, o terramoto do Alasca, de magnitude 9,2, provocou levantamentos do terreno que chegaram aos onze metros em alguns locais, enquanto outras zonas costeiras afundaram mais de dois metros. A água salgada invadiu florestas inteiras, matando milhares de árvores que continuam hoje de pé, transformadas nas chamadas florestas fantasma (ghost forests), um dos exemplos mais conhecidos de como um sismo pode deixar marcas visíveis durante décadas. O USGS reúne alguns destes exemplos históricos e explica que os grandes sismos modificam frequentemente a posição relativa entre o mar e a terra, criando novas linhas de costa ou fazendo desaparecer outras.