Super Bock Super Rock, dia 3: Stormzy mostrou como é ser rei (e os Mind Da Gap mereciam outra festa)

Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo, Jr., mais conhecido por Stormzy, regressou a Portugal para o terceiro e último dia do Super Bock Super Rock com um objetivo muito claro em mente, o mesmo que Guilherme I da Normandia teve ao embarcar em direção à Grã-Bretanha quase 1000 anos antes: conquistar.

Citando de forma liberal o discurso do rapper de Thornton Heath, bairro do sul de Londres, “não interessa se não me conhecem, se nunca ouviram a minha música, se só vieram ouvir rock e não gostam de hip-hop. Deem-me apenas um pouco da vossa energia e dar-vos-ei tudo o que tenho”. Longe de ser um acordo faustiano, era fácil aceitar tal proposta, mas parece acertado dizer que o artista não só cumpriu a sua parte do acordo, como fez mais ainda do que prometeu. Ao contrário do seu congénere, também ele britânico (sim, 21 Savage é inglês), Stormzy não faltou à chamada e assinou um concerto soberbo no palco Super Bock Super Rock — mesmo que para uma plateia menos composta do que seria de esperar.

Ainda assim, o retorno de Stormzy a Portugal fez-se com sabor a vitória. Afinal de contas, a sua outra vinda tinha ocorrido neste mesmo festival, em 2018, no Parque das Nações, mas não só não foi o headliner dessa vez, como foi chamado para substituir a sua conterrânea Jorja Smith. Ora, no espaço de seis anos, o rapper passou de promessa a um dos reis do hip-hop britânico, muito por conta de Heavy Is the Head, o seu segundo álbum, lançado em 2019

Como outros tantos dos seus pares, Stormzy iniciou-se na cena grime londrina em esgrimas líricas sobre beats eletrónicos frenéticos, lançando mixtapes de forma independente, procurando espalhar o seu nome. Hoje, ultrapassou os trâmites estilísticos das origens — o grime, depois do revival, também já viu melhores dias — e é um dos maiores rappers do Reino Unido. Aliás, dos maiores artistas, dado que os seus três álbuns chegaram todos ao topo das tabelas do seu país natal.