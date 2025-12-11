Tarjas, gritos e protestos. Manifestantes saíram à rua para criticar Governo e pacote laboral "perigoso" que "cria incerteza"

Francisco, de 25 anos, foi um dos jovens que saiu à rua para manifestar a sua indignação. “Senti-me motivado para vir, além do pacote laboral, porque estou a fazer um estágio de curta duração sem remuneração, apenas dez euros diários”. Não tem a certeza sobre o impacto que pode ter esta greve, mas acredita que “as duas grandes forças sindicais” podem aproveitar “este mar de gente” para ter uma vantagem “nas futuras negociações com o Governo”. “Espero que o Governo deixe de ser casmurro e não faça um debate de surdos”.

É por Francisco, e os jovens que entram agora no mercado de trabalho, que Jorge Guerreiro voltou a sair à rua. “Noto mais pessoas a aderir, mais pessoas indignadas. Mais jovens na rua é a parte que mais me alegra. Eu estou à beira da reforma, esta luta não é por mim, é por todos os jovens que têm menos condições para criar um futuro”. O trabalhador de 65 anos dá o exemplo da empresa onde trabalha para dizer que há mais adesão na greve desta quinta-feira, quando comparada com outras mobilizações. “Na minha empresa, na última greve, fiquei sozinho com mais três colegas [a fazer greve]. Hoje eram mais de 50, muitos deles jovens”, regozijou-se.

Lembra-se bem do tempo da troika e das várias greves em que participou nos governos de Pedro Passos Coelho. “Acho que este período é muito pior do que esse”, admite. “Este pacote é perigoso e cria incerteza na vida das pessoas. É uma coisa que não deve nem pode passar”.

“Estamos num período diferente que não vivemos até hoje”, acrescenta o professor Ricardo Gageiro. “Sinto que estamos a avançar para políticas neoliberais pouco humanistas que fazem com que os trabalhadores tenham cada vez menos valor. O Governo está a assumir, a espaços, estar mais do lado dos patrões”. O trabalhador de 50 anos é uma das pessoas que não conseguiu fazer greve — “se fizesse teria que pagar o meu dia de trabalho” —, mas nem assim deixou de estar na manifestação.