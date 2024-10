"Temos falta de apoios. Mundial foi um sucesso desportivo e um fracasso financeiro": o que mudou no râguebi um ano após a vitória com Fiji

Seguiu-se a Austrália, uma das potências modalidade, e um desaire que, apesar de esperado, deitou por terra as aspirações portuguesas no Campeonato do Mundo. Com essa derrota por 34-14, e apesar da resistência demonstrada frente a um dos colossos da modalidade, Portugal foi eliminado ainda antes da derradeira jornada. Mas não foi por isso que a comitiva lusitana desistiu. Afinal, havia ainda um objetivo no horizonte. Foi com esse objetivo em mente que a Seleção entrou em ação contra Fiji. Como seria de esperar, o jogo esteve longe de ser fácil contra uma equipa muito forte fisicamente mas Portugal esteve à altura e conquistou o primeiro triunfo de sempre no Mundial (23-24). Para além disso, os Lobos superaram o ponto conquistado em 2007 e terminaram no quarto lugar do grupo C, com seis pontos.

Campeonato Nacional em maioria na Seleção e número de praticantes bate recordes

Para já, ainda não é possível observar-se grandes desenvolvimentos neste capítulo, embora tenha havido um ligeiro aumento do Campeonato português no lote de jogadores convocados para a Seleção, tal como Carlos Amado da Silva, presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), partilhou com o Observador. Olhando ao último jogo do Mundial, 11 dos 23 representantes atuavam em Portugal. Se compararmos com a última convocatória, que data de julho, regista-se mais um elemento da nossa Liga, o que perfaz agora uma representação superior a 50%. Ainda assim, nenhum dos jogadores que atuava no estrangeiro regressou a Portugal, embora se espere que esse cenário mude.

Relativamente à composição e à génese do râguebi português, atualmente encontram-se registados 49 clubes na FPR e, de acordo com Amado da Silva, o número de jogadores federados está “próximo 8.000”, o que revela um aumento significativo no último ano e na última década. “Batemos recordes sucessivamente. Acabámos o ano próximos dos 7.000, que já foi o recorde de sempre. De há dez anos para cá tem havido sempre aumentos. Temos batido recordes sucessivamente e vamos continuar a bater. 70% dos jogadores ainda são de Lisboa. Estamos a inverter isso. Precisamos de mais gente a jogar. Dentro de dois a três anos queremos chegar aos 15.000 [federados] e depois os 30.000/40.000, o mínimo para termos uma equipa decente”, apontou como meta o dirigente.