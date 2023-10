O desporto usurpou a expressão “não se fazem omeletes sem ovos “, mas, porventura, há feitos igualmente difíceis de cozinhar sem matéria prima. Quando Patrice Lagisquet assumiu o cargo de selecionador nacional, em 2019, atiraram-lhe para as mãos um conjunto de médicos, advogados, designers e estudantes e pediram ao treinador que, com isso, fizesse uma equipa de râguebi bem sucedida. O desafio foi aceite, mas as garantias para o desempenho ser positivo eram poucas.

Os portugueses, por culpa da biologia, não têm as medidas mais adequadas ao jogo de râguebi. “Somos rápidos e bons tecnicamente, mas não temos aqueles jogadores de dois metros, pilares de 130 kg”, tinha contado o antigo internacional português, Pedro Leal, conhecido pela baixa estatura, ao Observador. Não conseguindo esticar os jogadores para se bater de frente com seleções mais poderosas fisicamente, Patrice Lagisquet teve que adaptar o estilo dos Lobos à ferramentas que tinha nas mãos.

