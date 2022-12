O agravamento da tempestade que se abateu sobre o território nacional na noite passada, colocando o distrito de Lisboa sob níveis de precipitações de que não havia registo nos últimos oito anos, tornou-se previsível três horas antes do pico de precipitação, por volta das 17h. Mas o aviso vermelho do Instituto Português do Mar a da Atmosfera (IPMA) só foi emitido no fim do pico de chuva, às 23h.

É o que afirma ao Observador o climatologista Mário Marques, diretor executivo da Planoclima, uma empresa privada que presta serviços de previsão meteorológica a empresas, quase todas na área do turismo:

Eu avisei os meus clientes com três horas de antecedência que, a partir da hora de jantar, a situação ia agravar“, afirma.

O pico de precipitação veio mesmo a verificar-se por volta das 20h e arrastou-se por mais três horas.

