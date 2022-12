O mau tempo desta quarta-feira estava previsto?

No ponto de situação que fez esta quinta-feira ao início da madrugada, André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, explicou que ao longo das últimas horas a “situação meteorológica agravou-se repentinamente” na região da Grande Lisboa.

A verdade é que esta quarta-feira de manhã, às 7h59, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado em que previa chuva “por vezes forte” e “acompanhada de trovoada e rajadas” na região sul de Portugal Continental.

“Ao longo do dia 7, a precipitação estender-se-á gradualmente às restantes regiões do território continental, de sul para norte, mantendo-se sob a forma de aguaceiros fortes no dia 8, que diminuirão de intensidade e frequência a partir da tarde de dia 9”, pode ainda ler-se no comunicado, que não faz qualquer referência ao distrito de Lisboa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.