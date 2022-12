Felícia passou 5 horas presa, com água pelo peito e frigoríficos a boiar. Na mesma rua de Algés, uma mulher de 55 anos morreu

Apesar de umas terem saído em braços e outras de cadeiras de rodas, explicou o comandante dos bombeiros ao Observador, não houve quaisquer feridos, apenas pessoas com muito frio, por estarem com as roupas encharcadas há várias horas.

Também não consta que tenha sido registada qualquer vítima na grande garagem subterrânea da mesma Rua Major Afonso Palla, que também ficou completamente alagada. Através do teto de vidro, era possível ver, desde a rua, uma série de carros a boiar e a tocar a parte superior da garagem, a cerca de 4 metros de distância do chão, explicaram moradores ao Observador.

De acordo com Isaltino Morais, o autarca de Oeiras, que também esteve no local, a zona mais afetada do concelho foi mesmo a baixa de Algés. Garantindo que todos os comerciantes da zona vão começar a ser contactados esta quinta-feira, para avaliar os estragos, o presidente da Câmara adiantou que não tenciona pedir que seja declarado o estado de calamidade na zona. “Acho que não se justifica”, concluiu.