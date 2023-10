"Tenho uma dívida para com Luís Montenegro." Assim foi lançada a Causa Pública, o novo "grupo de amigos críticos de esquerda"

Membros de vários partidos reuniram-se para lançar as bases do think tank de esquerda. Alexandra Leitão, Ana Drago e Paulo Pedroso lançaram discussões que vão além da "vida e morte da geringonça".