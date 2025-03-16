Tentou o futebol com o irmão gémeo, apaixonou-se pelo atletismo, congelou Medicina: Salomé Afonso, a atleta que "corre por gosto"

Foram dias de sonho. Na sexta-feira, Salomé Afonso alcançou a medalha de prata nos 1.500 metros dos Europeus de Pista Coberta. No domingo, Salomé Afonso alcançou a medalha de bronze nos 3.000 metros dos Europeus de Pista Coberta. Em cerca de 48 horas, na semana passada, a atleta de 27 anos não só chegou aos melhores resultados da carreira como se tornou a primeira portuguesa de sempre a trazer duas medalhas da competição.

O que aconteceu em Apeldoorn, porém, começou em Sacavém. Salomé Afonso começou por experimentar o futebol, acompanhada pelo irmão gémeo, passou algum tempo no basquetebol e só depois se entregou ao atletismo. No Sporting, foi campeã nacional dos 300, 400, 800 e 1.500 metros até à desilusão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde não passou das eliminatórias.

Em 2022, já depois de deixar os leões para treinar com Rui Silva e abdicando do curso de Medicina, acompanhou o namorado Isaac Nader e mudou-se para Espanha para trabalhar com Enrique Pascual, o treinador mais medalhado da Península Ibérica. De lá para cá, baixou dos quatro minutos nas meias-finais dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos de Paris, bateu os recordes nacionais dos 800 metros e dos 10 quilómetros e subiu duas vezes ao pódio nos Europeus de Pista Coberta. Tudo porque, como diz quem a conhece bem, “corre por gosto”.