Thérèse Martin: a mística francesa que quis mostrar que o Paraíso está ao alcance de todos

O espectador é confrontado, a todo o momento, com a grande questão da vida de Teresa de Lisieux: se for necessário ser sobre-humano para cumprir a dificílima tarefa de chegar ao Céu, o que será daqueles que se sentem fracos, impotentes e incapazes de o fazer? “Ela é uma pessoa que sofreu bastante na vida”, sublinha Matilde Trocado. “Ela percebe que sempre foi frágil e pensa: ‘Se é preciso subir uma escadaria enorme para chegar ao Céu, ser um super-herói, eu nunca vou conseguir. Mas sinto a vontade de lá chegar. Por isso, tem de haver outra maneira.’” Reside aqui a origem da teologia de Santa Teresinha, que se sente incapaz de subir os degraus da árdua escadaria para o Céu e procura um elevador para os mais fracos: o abandono total de si próprio nos braços de Jesus, como uma criança se abandona nos braços dos pais. A transformação interior ocorrida em Teresa de Lisieux no momento em que faz esta descoberta é, aliás, um dos momentos centrais do espetáculo, com o elemento visual da escada a dominar o palco.

É esta a “pequena via” de Santa Teresinha para chegar ao Céu: o despertar espiritual da jovem francesa para a ideia de que não era chamada a fazer coisas grandiosas, mas a fazer com amor todas as pequenas coisas do dia-a-dia. “Para a época dela, foi muito revolucionária”, sublinha Matilde Trocado, admitindo que “se calhar, hoje em dia, até nem estranhamos muito esta forma de Santa Teresinha ver as coisas”. No entanto, no final do século XIX, quando ainda estavam bem presentes na Igreja os ecos do rigorismo moral do Jansenismo, esta perspetiva tornou Santa Teresinha uma figura altamente popular, capaz de transformar o catolicismo do século XX e convertendo-se numa das santas mais veneradas em todo o mundo. Em Portugal é fácil constatar isso na maioria das igrejas paroquiais: serão poucas as que não têm uma estátua de Santa Teresinha do Menino Jesus, reconhecível pelo hábito de carmelita, pela cruz na mão e pelas rosas que leva junto do peito.

“A minha esperança é que as pessoas possam querer ler mais sobre Santa Teresinha, que desperte a curiosidade”, diz a encenadora. “Há muito mais devoção a Santa Teresinha do que eu imaginava. Mesmo neste processo, quando digo que estou a trabalhar nisto, há muitas pessoas que dizem que são muito devotas ou que têm alguém na família que é muito devoto. Mas, de uma maneira geral, é um nome que nos é familiar, mas não sei se muita gente conhece bem a história. É das santas, talvez a par de São Francisco de Assis e de Santo António, mais amadas no mundo. Atrai bastante crentes e não-crentes.”

A música que Santa Teresinha também ouviu

Porquê um musical para contar a história de Santa Teresinha? Matilde Trocado não tem dúvidas de que esta era a melhor forma de contar a história da jovem francesa do final do século XIX. “Vou responder com uma coisa que está nos escritos da mãe dela. Ela diz que, quando estava à espera da bebé Teresinha, ao contrário de todos os outros bebés, quando cantava, sentia que a bebé cantava com ela”, diz a encenadora. “A música já lá está desde a barriga da mãe.”

Ao longo do espetáculo, a história de Santa Teresinha é contada com recurso a múltiplos momentos musicais, interpretados ao vivo por uma orquestra de 13 músicos dirigida pelo compositor António Andrade Santos e pelo elenco em palco. Os espectadores deverão, ainda assim, sentir-se familiarizados com uma boa parte dos momentos musicais, inspirados em obras célebres de Maurice Ravel, Erik Satie e Claude Debussy, compositores franceses contemporâneos de Santa Teresinha cujas peças terão sido ouvidas pela religiosa. “Ela é padroeira de França, por isso tentamos ter França presente de forma especial”, destaca a encenadora.