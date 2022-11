No segundo dia de votações do Orçamento do Estado para 2023, ficaram a ganhar dois tipos de raias e tubarões: os da vida real, que após uma proposta do PAN aprovada pelo PS terão direito a um plano de ação nacional para a gestação e conservação das espécies; e os do Parlamento, que crescem de tamanho, alimentados pelos crustáceos que o PS lhes vai dando.

No lado dos tubarões, o PS vai moldando o orçamento que lhe serve, fazendo aprovar algumas propostas de alteração dos partidos da oposição, mas sem dar muita margem de manobra. O PS é dono e senhor destas águas parlamentares onde se mexem outros peixes. PAN e Livre, que somam propostas de alteração aprovadas pelos socialistas, garantem um lugar neste jogo, à espera que no final mantenha pelo menos a abstenção. As raias PAN e Livre ocupam o seu espaço, enquanto os outros partidos vão tendo alguns (poucos) ganhos, sem grande significado e com baixo impacto orçamental — ao segundo dia, foram eles a IL e o PSD.

Bloco e PCP ficaram a zeros nesta segundo dia, tal como o Chega que continua a sua caminhada para ter mais um orçamento sem propostas – André Ventura até já disse que se isso acontecer no próximo orçamento em vez das 500 propostas apresenta 600 ou 700 (Mariana Mortágua, a meio das votações, até pediu ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças que juntasse propostas do Chega por serem todas iguais – “aumenta em volume mas não em conteúdo”).

PAN e Livre saem assim no segundo dia com mais propostas aprovadas – ainda que tenham tido alguns revés em medidas emblemáticas, mas também nas mudanças de voto de última hora do PS (o PAN por exemplo tinha visto aprovada mas depois acabou rejeitada a divulgação pública de todas as decisões judiciais) – e como vislumbre de cortarem a meta com mais algumas vitórias. Foram destes partidos os adiamentos para votação quarta e quinta feita, deixando antever algumas negociações de bastidores. As do PAN foram adiadas para quarta e as do Livre (entre elas a que diz respeito ao seu emblemático programa 3C’s) para quinta, último dia de votações na especialidade.

