Sam Altman é o que se pode chamar de “empreendedor em série”. Já criou startups, algumas vendidas sem conseguir dar retorno aos investidores, mas que garantiram um pé de meia para fundar uma capital de risco. Estava próximo dos 30 anos quando chegou à liderança da Y Combinator (YC), uma das aceleradoras mais conhecidas do mundo, que acolheu companhias como a Stripe, a Dropbox ou a Airbnb.

Nas conferências e meios especializados ligados ao empreendedorismo já era um nome da casa, mas recentemente ganhou ainda mais atenção quando o mundo começou a “brincar” com o ChatGPT. Em dois meses ganhou 100 milhões de utilizadores e cimentou a influência da OpenAI, a sua criadora, e um dos vários projetos paralelos de Altman.

As supostas capacidades preditivas do norte-americano de 37 anos até já foram motivo de brincadeira no Twitter e valeram-lhe a referência “Yoda das startups”. Paul Graham, o conhecido programador e investidor que co-fundou a Y Combinator, tem uma máxima que segue à risca: “Nunca apostem contra o Sam” em temas de prever preços e avaliações, escreveu em 2020. “Acho que nem ele percebe quão bom é a investir (…). Ele realmente tem uma espécie de sexto sentido.”

Never bet against Sam about this kind of thing. I can (with some effort) treat his predictions about AI with at least some amount of skepticism, but when he gets precise about future prices, you ignore him at your peril.

— Paul Graham (@paulg) December 8, 2020