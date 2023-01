A parceria que une a Microsoft à OpenAI, a startup de São Francisco que desenvolve modelos de inteligência artificial (IA), continua a dar frutos. A tecnológica liderada por Satya Nadella anunciou a disponibilidade geral da Azure Open AI, a plataforma da Microsoft que conta com as potencialidades dos modelos da empresa de IA.

O anúncio da dona do Windows diz que, com esta disponibilidade geral, as empresas que têm serviços da Azure vão poder usar “os modelos mais avançados do mundo – incluindo GPT-3.5, Codex e o DALL-E 2”. O ChatGPT, o modelo de linguagem que consegue compreender pedidos de texto, dar respostas e até fazer resumos de informação, só vai chegar mais tarde.

ChatGPT is coming soon to the Azure OpenAI Service, which is now generally available, as we help customers apply the world’s most advanced AI models to their own business imperatives. https://t.co/kQwydRWWnZ

— Satya Nadella (@satyanadella) January 17, 2023