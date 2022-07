Um roteiro de 3 dias para ver e sentir a região de Aveiro

Dia 3. À mesa com os melhores sabores locais

No terceiro dia o roteiro leva-o a descobrir os melhores sabores da região. Começamos por um dos grandes ex-libris gastronómicos locais: os famosos ovos-moles de Aveiro. Nascidos no Convento Jesus de Aveiro – um dos mais antigos conventos do país, pelas mãos das freiras que o habitavam, a receita, baseada numa mistura de ovos e açúcar envolta por uma camada fina de hóstia em forma de conchas, búzios, peixes ou amêijoas, foi passando de geração em geração, apresentando-se ainda hoje como um dos grandes cartões de visita locais.

Para prová-los, nada melhor do que uma visita a uma das várias confeitarias da zona do Rossio, em Aveiro, com vista para os edifícios de Arte Nova que ocupam o centro da cidade e para o canal central da Ria. E se o interesse for mais além do que a simples degustação, na Oficina do Doce poderá aprender a confecionar este doce único.

Continuando na doçaria existem pelo menos mais cinco doces que não poderá deixar de provar: as raivas, cujo sabor e crocância provêm de uma receita com mais de duzentos anos; as tripas, uma massa cozida que pode ser servida simples ou recheada com chocolate ou ovos-moles e polvilhada com canela; os cartuxos, um pão de ló amassado com chocolate em forma de cilindro, recheado com ovos-moles e finalizado com um toque da chantilly no topo; os turcos, biscoitos de culto na região; e o famoso pão-de-ló de Ovar que surpreende com um interior húmido.

Dos sabores doces, seguimos para alguns dos melhores e mais conhecidos pratos típicos da região como a Caldeirada de Enguias (apanhadas nas águas da Ria), a Caldeirada de Peixe, a Raia em Molho Pitau e o bacalhau – servido das mais variadas formas. No que toca a carne, o afamado leitão à Bairrada e a chanfana de borrego ou de cabrito, são algumas das estrelas locais.

Na Murtosa aproveite para visitar o Museu de conservas da Comur onde descobrirá a impressionante história da tradição local da conserva de enguias. A zona foi durante décadas um grande abastecedor de enguias fritas para a zona costeira e interior de Portugal. Com o surgimento da Fábrica de Conservas Comur, a distribuição expandiu-se para o exterior, tendo as famosas enguias de escabeche da Murtosa sido inclusive fonte de alimento para as tropas de Mussolini durante a II Guerra Mundial.