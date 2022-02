Uma história da fotografia e da propaganda impressa no Portugal do Estado Novo

Através do princípio da montagem herdado do cinema, as imagens destes fotógrafos, incluindo as que Leitão de Barros mantinha no arquivo d’O Notícias Ilustrado, serão justapostas construindo novos sentidos que não seriam evidentes se considerássemos cada uma das imagens isoladamente.

O álbum abre com uma imagem da proa de um navio ainda no estaleiro, da autoria de Dinis Salgado. A proa do navio, símbolo do poder naval, é vista de frente e de baixo, evidenciando a sua monumentalidade e aspecto estético. Esta primeira imagem de abertura constitui o cartaz que sintetiza o enredo deste álbum: o país-estaleiro onde se forja um novo Portugal. Os retratos de Salazar e do General Carmona (cabeça e força militar do regime), colocados no início do álbum, são lidos, por força do encadeamento das imagens, como a causa da obra que se mostra a seguir: estradas, escolas, portos comerciais, exposições internacionais, agricultura, indústria, comunicações, exército e marinha e, até, do próprio Império.

O álbum, publicado com três versões diferentes da capa (verde, azul e laranja), apresentava-se em duas línguas (o português e o francês), demonstrando a sua clara vocação de propaganda para o exterior. Em termos gráficos, o álbum adopta uma série de princípios da «nova tipografia», um conceito criado em 1923 por László Moholy-Nagy, para descrever o design gráfico que então se fazia na Bauhaus, e aprofundado em 1928 por Jan Tschichold. À semelhança do preconizado por Tschichold, o álbum é composto, quase na sua totalidade, com tipos de letra sem serifa, de diversos pesos e valores de negro, exceptuando a página do cólofon.