Mariana Leitão é candidata única à liderança da Iniciativa Liberal. A oposição que há poucos meses conseguiu 26,6% dos votos não leva ninguém a jogo e a nova presidente liberal chega ao cargo sem necessidade de um esforço adicional no que à concorrência diz respeito. A X Convenção da IL, em Alcobaça, vai ter apenas um dia de trabalhos, com espaço para votar o novo líder e discutir moções setoriais — o único espaço em que será possível vislumbrar a presença dos desalinhados.

Nova líder e um regresso às origens da IL

Ao contrário das últimas convenções eletivas da Iniciativa Liberal, na décima há uma certeza: Mariana Leitão chega a Alcobaça candidata e sai líder. Não tem concorrência e será a sucessora de Rui Rocha que, como já vem a ser tradição, abandonou a liderança do partido antes do fim do mandato.

Ao longo dos últimos anos, Mariana Leitão foi praticamente tudo dentro da IL e, como se de uma evolução natural se tratasse, alcança o cargo de presidente e assume a ambição de recuperar o ADN do partido. Entrou na IL em 2019 e o percurso interno desenrolou-se a partir do ano seguinte: começou como coordenadora do núcleo territorial de Oeiras, foi deputada municipal, presidiu ao Conselho Nacional em alguns dos tempos mais desafiantes ao nível da política interna, e ainda foi cabeça de lista ao mesmo órgão do partido, apadrinhada por Rui Rocha, mas acabou por não voltar a assumir essas funções.

Arrancava aí uma jornada de ascensão que culminará no cargo mais alto da IL. Ainda antes de se sentar na bancada parlamentar liberal chegou a chefe de gabinete na Assembleia da República, transformou-se paulatinamente numa das caras mais conhecidas do partido e, na oportunidade seguinte, Rui Rocha chamou-a para sua vice-presidente. Mais: lançou-a como candidata à Presidência da República, com pompa e circunstância, dividindo o palco maior de uma convenção nacional — a opção colocaria Mariana Leitão na estrada, com atenção mediática constante e a ganhar a notoriedade que sempre foi uma missão hercúlea para Rocha.

O desenrolar prematuro das peças do tabuleiro liberal deixou-lhe nas mãos o desafio da liderança partidária, abandonando mesmo a corrida a Belém para se focar nas novas funções. A quinta presidente em seis anos ambiciona (e promete) um regresso às origens, crente de que é “tempo de renovar” a visão da Iniciativa Liberal, de “reafirmar” a identidade do partido e “abrir caminho a uma nova etapa de crescimento”. A aspiração é a dos últimos tempos (que não se tem tornado realidade): ter um número de votos significativo que permita influenciar de forma concreta a governação. O tal grande salto eleitoral que, até agora, nenhum líder liberal conseguiu alcançar.

As cadeiras da direção

Não é uma revolução, mas há alterações relevantes na troca de direção. Há 13 novos nomes (a contar com suplentes, número que diminuiu face a Rocha) e nove pessoas da direção anterior que não continuam — a começar pelo próprio presidente demissionário da IL, Rui Rocha, que entretanto agarrou o desafio autárquico a Braga.

De resto, há mais destaques nas saídas: o maior deles vai para Miguel Rangel. Secretário-geral da IL desde os tempos da presidência de Carlos Guimarães Pinto, é o atual presidente em exercício com a demissão de Rocha e uma das figuras incontornáveis do partido, designadamente pela relevância a nível interno.

Se Rui Rocha não tivesse saído antes do tempo, Miguel Rangel nem podia ser candidato à direção do partido nas próximas eleições internas, devido à limitação de anos de mandato na Comissão Executiva. Mas com a Convenção a realizar-se nesta data podia ter-se mantido na Comissão Executiva de Mariana Leitão e, mesmo assim, não é recandidato. Entretanto, Miguel Rangel estreou-se como deputado na Assembleia da República na sequência das últimas eleições legislativas. E tem a ficha limpa para o futuro, caso o pretenda.

Num olhar pela bancada parlamentar, há mais duas ausências: Angelique Da Teresa, que tinha chegado à direção, mais precisamente a vice-presidente, pelas mãos de Rocha, não segue com Mariana Leitão, e Joana Cordeiro, que era vogal, também sai da direção liberal.

No jogo das cadeiras da direção há mexidas de cargos e quem se mantenha intacto. Ricardo Pais Oliveira permanece na equipa de Mariana Leitão como primeiro vice-presidente da IL, naquela que será, pela limitação estatutária, a última presença na Comissão Executiva — no limite terá de fazer uma pausa até regressar ao mais importante órgão interno. Entrou para a direção em 2018, com Carlos Guimarães Pinto, e desde então nenhum presidente abdicou da sua presença: esteve com João Cotrim Figueiredo, manteve-se com Rui Rocha e fica na equipa de Mariana Leitão. Além de ser o responsável pela comunicação do partido há vários anos — área que se tornou a maior marca liberal — acumulou e mantém a pasta de estratégia desde os tempos do Cotrim. É um dos homens fortes da IL e, daqui a dois anos, deixará inevitavelmente uma brecha desafiante para o partido resolver.

Com o lugar de secretário-geral deixado vago por Miguel Rangel, Rui Ribeiro, que tinha sido promovido a vice-presidente por Rui Rocha, ocupa esse espaço que não conhecia outro nome desde a liderança de Carlos Guimarães Pinto — uma realidade que faz do cargo ainda mais exigente. Está na Comissão Executiva desde o último mandato de Cotrim Figueiredo: entrou como vogal, chegou a vice e torna-se agora secretário-geral do partido. Pelo caminho foi-se afirmando dentro dos liberais, assumiu as funções de diretor de campanha de Rui Rocha em tempos difíceis a nível interno e é o atual responsável pelo iLab, o Laboratório de Ação Política da Iniciativa Liberal.

Quem alcança a vice-presidência liberal é Mário Amorim Lopes, que já estava na Comissão Executiva de Rui Rocha. Chegou a ser apontado à liderança e acaba por se tornar um dos homens fortes do novo desafio de Mariana Leitão. Em entrevista ao Observador assegura que não tem essa ambição e espera ver a nova líder da IL muitos anos à frente do partido. É deputado na Assembleia da República e tem tido um crescimento visível dentro do partido, desde logo como um dos rostos que surge constantemente em público a defender os liberais da IL.

No que toca a outros nomes, o recém-eleito deputado Jorge Miguel Teixeira mantém-se na direção, Paulo Alcarva continua a ser o tesoureiro, Paulo Trezentos chega a vice-presidente enquanto André Abrantes Amaral é promovido para o mesmo posto dentro da direção.

Mariana Leitão tentou também procurar alguma paz interna — que não será assim tão fácil de atingir — ao integrar na direção João Cascão, que foi o candidato a secretário-geral da lista da Carla Castro, quando se candidatou contra Rui Rocha, e Eunice Baeta, que além de ter estado ao lado da ex-deputada acabou por se juntar ao Unidos pelo Liberalismo.

Além destes nomes, da nova Comissão Executiva vai também fazer parte Marta Von Friden, que em tempos foi a número dois de Rui Malheiro (ex-candidato a líder da IL) na lista ao Conselho Nacional. Apesar de ter sido eleita, acabou por fazer um percurso de proximidade à corrente da liderança, tendo mesmo chegado a número três nas listas do Porto para a Assembleia da República, acabando por não ser eleita.

Oposição ausente da luta pela liderança

Depois de conseguir 26,6% dos votos nas últimas eleições internas, Rui Malheiro preferiu assistir a esta convenção na bancada, longe de mais uma batalha interna. O movimento Unidos pelo Liberalismo, que encabeçou, também não apresentou outro nome, pelo que Mariana Leitão ficou com um caminho absolutamente livre para a liderança da IL. Num partido que nos últimos anos viveu períodos com diversos sobressaltos internos, a oposição interna fica sem rosto numas eleições em que o presidente da IL vai mudar.

Alguns rostos da oposição interna procuraram um adiamento da convenção para depois das autárquicas, por considerarem que não houve tempo suficiente para preparar uma alternativa. Impedidos pela maioria no Conselho Nacional, em que os elementos da Comissão Executiva têm direito de voto, desistiram da ideia e permitiram que a corrente da liderança seguisse caminho calmamente. Seja como for, sem candidato para correr contra Mariana Leitão, a oposição interna usará algumas das moções setoriais para se fazer ouvir, marcando uma diferença para com a linha seguida pela direção.

Conselho Nacional vai a votos?

Não. A X Convenção da Iniciativa Liberal serve apenas para eleger a Comissão Executiva depois da demissão de Rui Rocha e quando nenhum dos vice-presidentes mostrou interesse em ficar à frente do partido. Desta forma, e com os restantes órgãos em funcionamento em perfeitas condições, a IL mantém o resto como está e mexe apenas na direção. No futuro, como já aconteceu no passado, poderá ser necessário antecipar uma convenção para alinhar novamente os timings das eleições internas (ou adiar por uns meses o trabalho dos conselheiros nacionais).

Moções setoriais dão voz à oposição, mas não só

São 19 as moções setoriais que vão ser discutidas e votadas na X Convenção da IL, sendo que parte delas têm um cunho da oposição interna — sem candidato à liderança, os desalinhados far-se-ão ouvir desta forma. Cinco destas moções têm a defesa de direitos sociais e minorias como prioridade, com liberais a questionarem a atuação da atual liderança.

Já depois de um grupo de liberais ter condenado a abstenção da IL no Parlamento no voto de condenação às agressões de Adérito Lopes, surge uma moção intitulada “Contra o ódio, a liberdade” que considera que, em tempos em que se fala de um aumento do discurso de ódio, a IL tem de ser “tão vocal na defesa das liberdades políticas sociais e individuais como tem sido na defesa da liberdade económica”. No mesmo sentido, há uma outra moção — “Orgulho, igualdade e liberdade: o compromisso liberal” — que defende que a atenção dada à defesa das liberdades individuais tem sido “insuficiente”.

“As referências aos direitos das minorias foram escassas, genéricas, tímidas e muitas vezes remetidas ao abstrato. Isto teve um impacto real na perceção pública: muitos membros de comunidades marginalizadas, especialmente jovens, continuam a procurar respostas e garantias de representação, sem as encontrarem de forma clara no recente discurso político da IL. Este sinal de desorientação demonstra que a nossa mensagem não está a passar como deveria — e é urgente corrigi-lo”, pode ler-se na moção que, entre outros, nomes da oposição interna como Sandra Lobo Pimentel, Filipe Mendonça ou José Maria Barcia, mas também João Cascão, que agora faz parte da direção.

Ainda nas moções relacionadas com direitos sociais, surge um documento intitulado “Feminismo é liberalismo” onde se lê que “o debate sobre a igualdade de género vê-se, frequentemente, capturado por discursos radicais e coletivistas, que distorcem a verdadeira perspetiva feminista” e que o feminismo não deve se “confundido com outro tipo de movimentos que têm sido impostos pela extrema-esquerda”. “É importante recuperar e afirmar com clareza uma visão liberal do feminismo”, pode ler-se na moção assinada por nomes como Rodrigo Saraiva, André Abrantes Amaral ou Pedro Pereira.

Destaque ainda para uma moção sobre o tema da nacionalidade, em que é exposta uma visão diferente daquela que tem sido defendida pela IL e que levou até ao voto favorável do partido à proposta do Governo. “Em janeiro de 2024, a Iniciativa Liberal aprovou uma moção clara sobre imigração: integrar com dignidade é uma obrigação liberal, não um favor estatístico”, pode ler-se no documento, em que se rejeitam os “atalhos burocráticos, mas também o populismo disfarçado de zelo patriótico”. “A cidadania, nesse contexto, não é um prémio — é a formalização política de quem já é parte da comunidade”, reiteram os signatários, crentes de que “alargar o prazo de residência para naturalização de 5 para 10 anos não é uma medida séria” e que “não há evidência de que mais tempo resulte em melhor integração”.

A moção setorial com mais signatários, encabeçada por Rodrigo Saraiva, intitula-se “Liberdade: o farol da política externa” e “pretende reforçar e aprofundar esse compromisso, assinalando a Política Externa como uma das áreas onde “ser liberal em toda a linha” é não só possível como necessário”. Neste sentido, pede-se que o partido continue a ser uma “voz ativa” na defesa da democracia e liberdade a nível internacional, mas também que exija ao Governo que se “oponha a retrocessos democráticos dentro da UE”. Foco ainda para o posicionamento de Portugal perante vários países e a forma como a IL se deve colocar.

Entre as 19 moções setorais há ainda uma sobre as eleições autárquicas, já a olhar para 2029 e numa altura em que a IL assinou várias coligações para as próximas eleições: os signatários, com Paulo Lopes à cabeça, considera que a IL tem de ser uma “estrutura mais descentralizada e com maior capacidade de apresentar soluções liberais a todos os portugueses” que permita “preservar a nossa autonomia estratégica ao nível local e estar menos dependente de outros partidos nas autárquicas de 2029”. Há ainda uma moção sobre o voto eletrónico e temas como a educação, cultura e o desporto estão entre as preocupações e recomendações dos liberais.