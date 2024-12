Uma sede fechada e um pedido de primárias. Albuquerque e Cafôfo acusados de bloquearem oposições internas

Uma das explicações, aponta-se, é a notícia do Jornal da Madeira que apontava para o fecho da sede do PSD. “O partido está fechado e diz que só reabre em janeiro…”, aponta uma fonte, lamentando que essa dificuldade possa atrasar um processo que já tem o tempo contado, uma vez que o congresso extraordinário teria, naturalmente, de acontecer algum tempo antes das prováveis eleições antecipadas (o representante da República, Ireneu Barreto, ouvirá esta quinta-feira os partidos sobre este assunto).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Observador, o responsável social democrata José Braga garante que o encerramento da sede é um “procedimento normal, assumido todos os anos na segunda quinzena de dezembro e logo depois do jantar de Natal do partido” para as férias dos funcionários. “Não existe qualquer questão nem novidade nesta matéria”, assegura, numa altura em que a oposição interna pede uma exceção em tempos conturbados para que seja possível pedir eleições — enquanto Albuquerque garante que “não há tempo nenhum para essas coisas” e que umas eleições nesta altura nem sequer seriam válidas. Não há, no entanto, queixas formais sobre estes procedimentos, confirmou o Observador junto do Conselho de Jurisdição.

Mesmo que as assinaturas sejam recolhidas e certificadas, o processo teria ainda assim de ser avaliado pelo Conselho Regional, órgão do PSD Madeira, até porque os estatutos preveem que possa ser convocado um congresso extraordinário, mas não eletivo. E aqui também há opositores que lamentam o facto de o órgão ser tendencialmente afeto a Albuquerque. “Aí terá de decidir [os moldes do congresso]. E é votação de braço no ar…”. Já o líder do partido na Madeira lembrava, esta quarta-feira, que “estatutariamente” não há motivo para as eleições internas acontecerem, uma vez que só estão previstas para um prazo de dois em dois anos.

Ao Observador, Manuel António Correia lembra o exemplo da demissão de António Costa — que aconteceu no dia 7 de novembro, mas a decisão de dissolver a Assembleia da República foi adiada por Marcelo Rebelo de Sousa, precisamente para dar tempo aos partidos para se organizarem internamente, além de deixar o Orçamento do Estado aprovado — para defender que é possível permitir que os partidos vão a votos e que arrumem a casa primeiro.

“Apelo à consciência dos dirigentes e militantes”, diz o social democrata ao Observador. “A questão que se coloca é o estado em que estaremos daqui a seis meses. As eleições são para criar um quadro de governabilidade — e estas o que têm de certo é que vieram da instabilidade e continuamos no mesmo quadro de fundo que nos trouxe aqui. Einstein dizia que não é inteligente esperar um resultado diferente se fazemos duas vezes a mesma coisa. E agora será diferente para pior…”.

Para já, nada feito: Albuquerque parece irredutível, lembrando que não só foi legitimado pelo partido há meses como ganhou mesmo as eleições regionais este ano, pelo que pede que o PSD se foque nos “adversários externos” e não lhes dê argumentos. Mas dentro do partido olha-se para os casos de suspeitas dentro do governo — além de o presidente do governo regional ser arguido também o são os secretários regionais das Finanças, Rogério Gouveia; Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos; Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino; e o secretário da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus — e argumenta-se que, no cenário atual, é mais provável que o PSD seja pela primeira vez retirado do poder na Madeira.

Carlos Pereira disponível, oposição diz que Cafôfo vive em “caverna escura”

No PS, o atual líder, Paulo Cafôfo, também foi a eleições este ano (e teve a sua moção estratégica aprovada por unanimidade) mas também está a sofrer as consequências da instabilidade constante em que a Madeira vive. Desde logo, porque continua a fazer propostas de “união” à oposição, sem sucesso — “cada um vai à sua vida”, assegura ao Observador o líder do JPP, Élvio Sousa — e é questionado internamente pela linha que recorrentemente choca com esta direção, que pede eleições primárias no partido.

Também aqui se defende, tal como no PSD, que se o partido for a votos com os mesmos rostos e as mesmas soluções os resultados poderão não ser melhores do que no passado. “Se houver primárias serei candidato”, diz ao Observador o ex-líder do PS Madeira, Carlos Pereira, numa altura em que a oposição interna se queixa que o órgão que poderá decidir sobre o assunto — a Comissão Regional — é mais favorável à atual direção. “Estou profundamente preocupado com a situação política na Madeira, considero que o PSD Madeira deixou de ter condições para governar, mas o PS e a sua direção devem colocar a mão na consciência e reconhecer que manter tudo como está sem uma análise profunda dos sucessivos fracassos eleitorais não se constitui como alternativa”, defende, pedindo “mudanças concretas e objetivas”.

Sem elas, diz Carlos Pereira, o futuro do partido na Madeira “está seriamente comprometido“. “Estou disponível para ajudar o PS Madeira a ser alternativa e muitos militantes estão igualmente empenhados, desde que haja um banho de realidade sobre o nosso ponto de partida, caso contrário receio que os madeirenses não validarão a alternativa que devíamos construir a favor do resgate da situação atual da região”, alerta.

Entre as fontes da oposição interna, há queixas sobre a falta de “união” construída por Cafôfo dentro com as várias sensibilidades do partido e sobre a falta de resposta sobre umas possíveis eleições primárias, garantindo-se que o atual líder “ainda está a tempo de encontrar uma solução que permita ao PS discutir as próximas eleições”. Para os críticos de Cafôfo, a atual direção “vive numa caverna escura sem ligação com a realidade” e não liga aos resultados insuficientes que Cafôfo tem tido nas mais recentes eleições regionais: “Não transmite confiança aos eleitores, apesar da degradação profunda e acelerada do PSD Madeira”.

Cafôfo responde: falar em primárias não faz sentido, quando ainda no início deste ano foi “legitimado, e sem nenhuma candidatura opositora”.