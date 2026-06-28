Vai sair mais caro fazer compras na Shein, Temu e AliExpress. O que muda a 1 de julho nas compras online?

Uma capa de telemóvel aqui, uma ventoinha portátil ali ou um vestido novo acolá. Todos os dias são entregues pacotes e pacotinhos de encomendas de baixo valor, vindas de plataformas como a Shein, Temu e AliExpress. Só no ano passado, entraram quase 5,9 mil milhões de artigos na União Europeia (UE) sem o pagamento de qualquer valor aduaneiro.

A UE decidiu pôr mão no que considera ser uma “concorrência desleal” entre as plataformas estrangeiras, com destaque para a China, e os retalhistas tradicionais, possível pela não aplicação de tarifas à entrada nas encomendas até 150 euros.

A isenção cai por terra a 30 de junho e logo no dia a seguir entram em vigor novas regras: uma taxa fixa de três euros nas encomendas de fora da UE.

O que muda a partir de 1 de julho?

A partir de quarta-feira, 1 de julho, passa a ser aplicada nas compras online uma taxa fixa de direitos aduaneiros de três euros por tipo de produto nas encomendas de baixo valor (até 150 euros) que venham de fora da União Europeia (UE). Um valor sobre o qual ainda incide IVA.

Assim, termina a 30 de junho a chamada regra “de minimis” de isenção nas encomendas de baixo valor, que vigorava há vários anos, com o objetivo de “evitar encargos administrativos desproporcionados para as autoridades aduaneiras, as empresas e os particulares”, segundo a Comissão Europeia.

Só que, acrescenta, “a isenção já não reflete a realidade do mercado”. Pelas contas da Comissão, só em 2025 entraram em território europeu 5,9 mil milhões de artigos de baixo valor, que foram diretamente expedidos de países de fora da UE sem o pagamento de valores aduaneiros, criando uma situação de “concorrência desleal”.

A aplicação desta taxa foi acordada pelo Conselho da UE em dezembro de 2025, aprovada formalmente em fevereiro deste ano e entrará agora em vigor.