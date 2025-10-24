1248,8kWh poupados 1248,8 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Velório e missa de Pinto Balsemão, um encontro que não existia há 500 anos e as eleições no Benfica. As imagens da semana

A última homenagem ao fundador do PSD, Expresso e SIC que também foi primeiro-ministro, o encontro entre um Papa e um Rei que não acontecia há 500 anos e as eleições no Benfica. As imagens da semana.

A semana ficou marcada pela morte de Francisco Pinto Balsemão. Figura incontornável dos últimos 60 anos da história política de Portugal, fundou o PPD/PSD em 1974, o jornal Expresso, durante a ditadura, e a SIC, já em democracia. O militante n.º1 do PPD-PSD foi primeiro-ministro no Governo da Aliança Democrática original (formada pelo PSD, CDS e PPM) depois da queda do avião que vitimou Francisco Sá Carneiro em dezembro de 1980. Desempenhou vários cargos na política — deputado na Assembleia Nacional no anterior regime em nome da Ala Liberal, deputado da assembleia constituinte e deputado — mas foi na comunicação social, primeiro como jornalista e depois como empresário, que viria a deixar a marca mais forte. Morreu no dia 21 de outubro, aos 88 anos.

No Vaticano, Carlos III visitou o Papa Leão XIV e foi o primeiro monarca reinante a rezar com um Papa desde 1534, quando a Reforma Inglesa separou a igreja de Inglaterra da Igreja Católica. O rei Carlos III e a rainha Camila participaram num serviço ecuménico — uma celebração que envolve a participação e colaboração de diferentes igrejas cristãs — com o Papa Leão XIV na Capela Sistina. O evento, sob os frescos de Miguel Ângelo, juntou líderes religiosos, políticos e diplomatas e centrou-se na proteção da natureza, reforçando a convergência das duas confissões sobre questões ambientais.

Antes da cerimónia, os monarcas foram recebidos pelo Papa numa reunião privada, na qual trocaram presentes e discutiram temas como a paz global, o ambiente e o diálogo inter-religioso. Enquanto Camila visitou a Capela Paulina, Carlos reuniu-se com o cardeal Pietro Parolin para reafirmar o compromisso de cooperação entre ambas as igrejas.

Em França, o Museu Louvre foi assaltado. Na manhã de 19 de outubro, pouco depois da abertura das portas ao público, dois assaltantes que vestiam coletes amarelos entraram no museu. Usando um elevador de carga para aceder ao primeiro piso, dirigiram-se à Galeria Apollo para roubar oito peças históricas, incluindo tiaras, colares e broches cobertos de diamantes e esmeraldas da coleção da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. O assalto foi rápido — durou apenas sete minutos — e obrigou ao encerramento imediato do museu.​ O Ministério Público abriu um inquérito por roubo organizado e a Polícia Judiciária francesa prossegue as investigações.

Ainda em França, o ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy entregou-se na prisão de La Santé para cumprir cinco anos de prisão por associação criminosa no chamado “Caso Líbio”. Em causa está a tentativa de utilizar dinheiro líbio para financiar a sua campanha eleitoral de 2007. Nas ruas junto à casa de Sarkozy, em Paris, havia várias pessoas a aplaudirem e saudarem o ex-governante. Sarkozy despediu-se da mulher, Carla Bruni, antes de iniciar o curto trajeto de carro até à prisão.

No desporto nacional, esta foi a última semana antes das eleições para eleger o próximo presidente do Sport Lisboa e Benfica. Durante a campanha, o Observador acompanhou todos os candidatos durante um dia, em reportagem de bastidores. Os benfiquistas votam no dia 25 de outubro e podem escolher entre seis candidatos: Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes ou Rui Costa.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.

Protestos anti-Trump levam milhares de pessoas às ruas em vários estados dos EUA. Os protestantes criticam o que dizem ser uma governação tirana e autocrática.
Getty Images
Em Portugal, dezenas de pessoas estiveram na Praça do Comércio, em Lisboa, para protestar contra o "rei Trump".
Getty Images
GettyImages-2241678364
Dois assaltantes usaram este elevador de carga para subir ao primeiro piso do Louvre. Roubaram joias valiosas da coleção da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III.
AFP via Getty Images
O momento da fuga dos assaltantes foi captado por um vídeo amador. Conseguiram fugir em scooters.
Sanae Takaichi venceu as eleições internas e tornou-se a nova primeira-ministra do Japão. É a primeira mulher a chefiar um governo em toda a história do país.
Bloomberg via Getty Images
Nicolas Sarkozy, ex-Presidente francês, acena aos apoiantes presentes perto de sua casa antes de se entregar na prisão de La Santé para cumprir cinco anos de prisão por conspiração criminosa.
NurPhoto via Getty Images
O Observador acompanhou durante um dia o candidato Martim Mayer. Esse dia começou com a entrega das listas oficiais aos órgãos sociais do Benfica.
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVA
Martim Mayer esteve à conversa com Van Gaal depois da apresentação de Jonker antes de seguirem para um jantar no restaurante Gambrinus.
FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVA
No dia em que o Observador acompanhou o candidato João Diogo Manteigas, a manhã começou com uma reunião com a sua equipa para preparar o único debate entre todos os candidatos.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
O Observador também acompanhou o candidato até à Casa do Benfica do Seixal para assistir ao jogo Newcastle-Benfica. Os encarnados perderam 3-0.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
O Observador assistiu a uma reunião de Cristóvão Carvalho e a sua equipa para preparar um debate.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Depois da reunião o candidato seguiu na carrinha de campanha, decorada a rigor, para um almoço com a sua equipa.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
O Observador também acompanhou o ex-presidente e recandidato Luís Filipe Vieira. Esse dia começou com um treino.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Mais tarde Vieira deslocou-se à Casa de Torres Vedras, durante o jogo do Benfica em Chaves para a Taça, antes de mais um fim de semana na estrada.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O Observador acompanhou os trabalhos de Noronha Lopes e a sua equipa na sede de campanha antes de este rumar a Santarém.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Noronha Lopes assistiu ao jogo do Benfica em Newcastle em Santarém com vários membros da equipa, incluindo Nuno Gomes e Vítor Paneira.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O Observador acompanhou Rui Costa no dia em que o candidato passou por várias Casas do Benfica no norte do país. Aqui, no carro, antes de partir para Braga.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Rui Costa chegou a Santo Tirso entre tochas e potes de fumo.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O velório de Francisco Pinto Balsemão aconteceu na igreja de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Centenas de anónimos, figuras de Estado e rostos da SIC marcaram presença no velório e na missa no dia seguinte. António Ramalho Eanes, antigo Presidente da República, esteve presente no velório.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro estiveram presentes nos dois momentos. Aqui despedem-se à saída do velório.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
A igreja abriu portas ao público às 18h30 e assim ficou às 22h30. Houve pessoas que esperaram duas horas na fila para prestar uma última homenagem.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
A missa de corpo presente decorreu no dia seguinte às 13h.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O momento da saída da urna do Mosteiro dos Jerónimos.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Saída da urna após a missa onde Marcelo Rebelo de Sousa e filho de Francisco Balsemão, Francisco Pedro Balsemão, discursaram.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Com honras militares, a missa de corpo presente foi a última cerimónia fúnebre pública de Francisco Pinto Balsemão. O funeral e enterro foram reservados à família.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
A família, a olhar para um bando de pássaro que passaram e chilrearam no momento da saída da urna, no último adeus a Francisco Pinto Balsemão.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O Papa Leão XIV e o rei Carlos III na Capela Sistina no final da cerimónia religiosa.
@Vatican Media
Antes, o Papa Leão XIV recebeu o rei Carlos III e a rainha Camila para uma reunião privada.
@Vatican Media
O cumprimento entre o Papa e o rei.
@Vatican Media
Proponha uma correção, sugira uma pista: dventura@observador.pt

Recomendamos

Fotogaleria

Transportes cheios e trânsito em dia de greve do Metro

Fotogaleria

Imagens das Perseidas. Após o eclipse, a chuva de meteoros

Eclipse

Fotogaleria. Veja as imagens do eclipse por todo o mundo

Eclipse

As imagens impressionantes do eclipse solar em Portugal

Populares
Ranking Escolas

Rankings ModA 6.º ano. Melhor escola pública é artística

Manifestações

Fabian diz que foi agredido, polícia não "observou" agressão

Ministério Administração Interna

Luís Neves. "Responsabilidade política" das cargas "é minha"

Presidente da República

PR teme que partidos forcem eleições para resolver bloqueio

Últimas
Explicador

O apoio do Governo à compra de elétricos é o caminho certo?

E o Campeão é...

Sporting vence, Rui Borges a prazo. Segue-se Paulo Fonseca?

Indústria

Empresário checo oferece 30 mil milhões pela dona da Ray-Ban

Noticiário

12h. ACP considera apoios a carros elétricos insuficientes

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.