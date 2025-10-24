Velório e missa de Pinto Balsemão, um encontro que não existia há 500 anos e as eleições no Benfica. As imagens da semana

A semana ficou marcada pela morte de Francisco Pinto Balsemão. Figura incontornável dos últimos 60 anos da história política de Portugal, fundou o PPD/PSD em 1974, o jornal Expresso, durante a ditadura, e a SIC, já em democracia. O militante n.º1 do PPD-PSD foi primeiro-ministro no Governo da Aliança Democrática original (formada pelo PSD, CDS e PPM) depois da queda do avião que vitimou Francisco Sá Carneiro em dezembro de 1980. Desempenhou vários cargos na política — deputado na Assembleia Nacional no anterior regime em nome da Ala Liberal, deputado da assembleia constituinte e deputado — mas foi na comunicação social, primeiro como jornalista e depois como empresário, que viria a deixar a marca mais forte. Morreu no dia 21 de outubro, aos 88 anos.

No Vaticano, Carlos III visitou o Papa Leão XIV e foi o primeiro monarca reinante a rezar com um Papa desde 1534, quando a Reforma Inglesa separou a igreja de Inglaterra da Igreja Católica. O rei Carlos III e a rainha Camila participaram num serviço ecuménico — uma celebração que envolve a participação e colaboração de diferentes igrejas cristãs — com o Papa Leão XIV na Capela Sistina. O evento, sob os frescos de Miguel Ângelo, juntou líderes religiosos, políticos e diplomatas e centrou-se na proteção da natureza, reforçando a convergência das duas confissões sobre questões ambientais.

Antes da cerimónia, os monarcas foram recebidos pelo Papa numa reunião privada, na qual trocaram presentes e discutiram temas como a paz global, o ambiente e o diálogo inter-religioso. Enquanto Camila visitou a Capela Paulina, Carlos reuniu-se com o cardeal Pietro Parolin para reafirmar o compromisso de cooperação entre ambas as igrejas.

Em França, o Museu Louvre foi assaltado. Na manhã de 19 de outubro, pouco depois da abertura das portas ao público, dois assaltantes que vestiam coletes amarelos entraram no museu. Usando um elevador de carga para aceder ao primeiro piso, dirigiram-se à Galeria Apollo para roubar oito peças históricas, incluindo tiaras, colares e broches cobertos de diamantes e esmeraldas da coleção da última imperatriz francesa, mulher de Napoleão III. O assalto foi rápido — durou apenas sete minutos — e obrigou ao encerramento imediato do museu.​ O Ministério Público abriu um inquérito por roubo organizado e a Polícia Judiciária francesa prossegue as investigações.

Ainda em França, o ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy entregou-se na prisão de La Santé para cumprir cinco anos de prisão por associação criminosa no chamado “Caso Líbio”. Em causa está a tentativa de utilizar dinheiro líbio para financiar a sua campanha eleitoral de 2007. Nas ruas junto à casa de Sarkozy, em Paris, havia várias pessoas a aplaudirem e saudarem o ex-governante. Sarkozy despediu-se da mulher, Carla Bruni, antes de iniciar o curto trajeto de carro até à prisão.

No desporto nacional, esta foi a última semana antes das eleições para eleger o próximo presidente do Sport Lisboa e Benfica. Durante a campanha, o Observador acompanhou todos os candidatos durante um dia, em reportagem de bastidores. Os benfiquistas votam no dia 25 de outubro e podem escolher entre seis candidatos: Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes ou Rui Costa.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.