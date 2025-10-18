Uma videochamada para Van Gaal, ementa variada no Gambrinus, emoção pelo avô e o reencontro com Manteigas: um dia com Martim Mayer

Há mais algumas ideias, como o Formação Benfica 360, um programa que passará a ter um plano académico e de formação de carácter individual acompanhado com os pais, a tentativa de reter por mais tempo o talento e a manutenção, atualização e crescimento das infraestruturas no Seixal. No entanto, era na figura do diretor geral que entroncava o motor de tudo o resto. Numa expressão que foi utilizando em várias ocasiões, “não é só dizer o que é preciso, é mostrar o como”. Era o seguinte passo para Martim Mayer neste longo dia, resultado de vários contactos que foi fazendo com algumas figuras do futebol mundial como Valdano, Zidane ou Mateo Alemany que foram ouvindo aquela que era a ideia do candidato até Van Gaal apontar Jonker.

– Disse várias vezes que não basta dizer aquilo que se quer para o Benfica, é preciso explicar como se faz. O futebol é o exemplo paradigmático disso no seu programa?

– Este processo tem várias fases e o primeiro tem a ver com o diagnóstico. Temos que ver todas as áreas do clube, ver o que está bem feito e o que pode ser melhorado. Depois temos de ver com especialistas de cada área quais são as linhas que podemos decidir percorrer. Quando decidimos essa linha, temos de concretizar numa proposta concreta. Isso é transversal a tudo, modalidades, parte financeira, infraestruturas, futebol. Foi isso que fizemos. Ligámos a pessoas competentes em cada área. O Benfica tem esta característica que é extraordinária: é o maior clube do mundo e abre portas até a um candidato nos quatro cantos do mundo. Agora, posso confirmar que é mesmo assim, falei com pessoas dos cinco continentes e todas falaram comigo, todas atenderam o telefone, todos ajudaram. E não é por mim, é pelo Benfica.

– Como é o caso de Louis van Gaal?

– O senhor Louis van Gaal quando trabalha comigo em cima daquilo que é a atual estrutura do Benfica e tentamos perceber onde estão os aspetos a melhorar, ele trabalha para ajudar e por respeito ao Benfica, ele próprio me disse isso. A partir do instante em que isto acontece, temos de saber fazer uso disto porque o Benfica permite isso. Quem não fizer, não está a potenciar o Benfica e é isso que eu mais quero.

– Sentiu diferença em termos de campanha depois desse anúncio?

– Senti, claro que sim. Até porque os sócios querem é saber do futebol e quando veem pessoas com o máximo de competência envolvidos no projeto Benfica no Sangue compreendem que não sou um curioso, que independentemente do mediatismo que me dão faço as coisas com qualidade, competência e com muita paixão. Eu não quero que o Benfica seja um clube rico, eu quero que o Benfica seja um clube vencedor, esse é o meu mote. Quando veem alguém como Louis van Gaal, quando foram conhecer o perfil de Andries Jonker e conseguem perceber que irá atuar em todas as áreas do futebol e que irá ter grande impacto na equipa A, ficam mais atentos, mais curiosos, mais ligados. Crescemos muito desde que isso aconteceu.

Depois da chamada para Van Gaal, o candidato tira ainda algumas fotografias com o Estádio da Luz como fundo, olha para o relógio e desce de forma rápida para sair pela porta 18 e entrar no carro que o tem de levar até ao aeroporto em tempo quase recorde a meio da manhã. “Ainda por cima agora estou com este carro, que não é meu… Outro dia fez uma travagem brusca que só depois é que percebi que era uma coisa de segurança”, vai contando enquanto dá a volta na rotunda Cosme Damião e entra na Segunda Circular. Vai a caminho do aeroporto, quer dar o exemplo de chegar a horas, não concebe mesmo a ideia de se poder atrasar para receber aquele que será um dos protagonistas do dia. Pelo meio, não esquece a chamada “obrigatória”. “Leonor, estás a falar com o primeiro candidato oficial à presidência do Benfica!”, atira enquanto fala com a mulher. “Era só para contar isto, já nos vemos mais logo”, acrescenta enquanto procura todos os espaços que lhe permitam ir chegando ao parque das chegadas do aeroporto Humberto Delgado. E ainda tem tempo para partilhar uma primeira imagem daquilo que pode ser o Campus das Modalidades. Apesar do nervosismo, está a horas.

A vida de Martim Mayer tem sempre agenda cheia. A parte do exercício está sempre presente, seja através do ténis (que começou a jogar com três anos, tendo entrado mesmo no top 20 dos cadetes nacionais), do padel, do golfe ou dos desportos aquáticos – o râguebi, onde chegou a sagrar-se campeão nacional e foi internacional Sub-19, é o único que já não entra no cardápio. A família é uma parte basilar ou não tivesse seis filhos, quatro rapazes e duas raparigas. O trabalho também. Quando ainda estava na faculdade, no curso de Gestão na Católica entre especializações em Private Banking and Wealth Management no BCP e em Foreign Exchange, Financials and Swaps no Banco Mello de Investimentos, em Londres, teve o primeiro emprego como corretor na Bolsa. Passou pela Siemca Broker, pelo Banco Mello de Investimentos, pelo BCP, pela Full Trust Asset Management e pela Orey Financial. Em 2013 chegou o maior desafio profissional de todos.