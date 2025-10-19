O regresso do "Assobiador encartado", entre caminhadas de 12km, corridas às Casas e voos altos para a Cidade: um dia com Luís Filipe Vieira

– Acha que existe uma divisão cada vez mais acentuada no Benfica entre aquilo que era um bairrismo mais à antiga e uma nova geração diferente na forma como olhar para o clube?

– Quem não for do povo, vai ter sempre dificuldades no Benfica Eu sou um homem do povo mesmo e encaro muito assim o benfiquismo. A nova geração deve ter uma palavra a dizer, está a ter uma palavra no Benfica agora. Mas repare: o que é que a nova geração nos trouxe? Radicalismo. E, curiosamente, tanto na lista do senhor Noronha como na lista do senhor Manteigas, os radicais estão lá, basta ver o que se passou na última Assembleia Geral. Se é esse o espírito, não vale a pena. O Benfica tem que melhorar profundamente. E os estatutos como foram feitos mesmo à medida desse radicalismo. Quando nós fizemos um esforço louco para fazer crescimento em sócios, viajei quilómetros e quilómetros a dizer aos sócios do Benfica que eles iam ter uma palavra no futuro, que valia a pena porque iam interferir em todas as decisões, iam tomar decisões, e agora há uma minoria que toma as decisões todas do Benfica. A alteração dos estatutos foi feita com oito mil sócios, o Benfica tem 400 mil sócios…

– Votaram a favor cerca de 90% de oito mil sócios…

– E o que é que isso significa? Significa precisamente que foi um fato de medida, foi um fato preparado à medida para quem quer chegar ao poder do Benfica. Está identificado quem quer chegar ao poder…

– E naquela altura não era possível ter travado a situação também?

– Quem andou a negociar estes estatutos, quem esteve a preparar estes estatutos, não teve visão para o futuro do Benfica. Aliás, é uma das coisas que hoje se denota muito é que as pessoas não têm visão para o futuro do Benfica. É para o momento, com promessas, promessas, promessas e promessas. Eu costumo dizer que promessas todos têm, mas comigo já sabem que eu faço. Não vou inventar nada, vai ser assim e as coisas vão parecer feitas. As pessoas aí não tiveram essa visão para o futuro para ver o que é que poderia acontecer. Eu vi, por exemplo, o Rui Costa, o presidente do Benfica, ser triturado numa Assembleia, naquela na Luz. Foi tudo tratado. Logo ali as pessoas tinham de perceber o que é que se estava a passar no Benfica. Era tão fácil, tão fácil… E agora culminou tudo precisamente com aquela atitude que tiveram na Assembleia Geral… E foram ambos, atenção: dizem que foi o senhor Manteigas que começou, e isso depois foi confirmado por um outro candidato, e foi falar com o senhor Noronha Lopes. A primeira coisa que ele tinha de fazer era tomar uma decisão, dizer que não em vez de dizer que ia consultar os seus… Ali nota-se que não deve haver assim muita liderança, deve haver ali muitos enfiamentos…

– Liderança é uma palavra chave para si…

– Se o Benfica não tiver uma liderança forte, uma liderança mesmo muito forte, eu não vinha. Aliás, costumo dizer que se o Benfica tiver um presidente que não seja um líder, que emocionalmente seja fraco, que não saiba dizer não, nunca serve para o Benfica. Nunca.

– Em 2003 quando chegou à presidência do Benfica chegou a dizer que naquela altura havia quase alguma vergonha dos sócios em falar do clube perante o estado das coisas. Como é que descreve este Benfica de 2025?

– Acho que os benfiquistas continuam a ter orgulho no Benfica, claro. Naquela altura o Benfica estava completamente falido, não havia nada. Aí sim, acho que as pessoas até tinham vergonha de falar do Benfica, de dizerem que eram do Benfica. A única maneira que tínhamos de projetar uma visão para o futuro, que era a única, era o Estádio. Foi por isso que me envolvi tanto na construção do Estádio, porque na Direção do Benfica havia quem não quisesse, chegaram a chumbar. Era a única forma mas ninguém tinha uma visão. O problema era não termos dinheiro, não termos dinheiro… A única maneira de mudar era mesmo entregar alguma coisa aos benfiquistas. Puxámos pela autoestima do Benfica, tudo mudou quando fizemos o anúncio. As pessoas começaram a acreditar outra vez, voltámos a acreditar e a ter credibilidade. Foi uma revolução. Eu ainda sou do tempo em que para viajarmos tínhamos que pagar com um cheque visado. Se ultrapassasse o resto era pago em dinheiro, se não chegasse lá depois devolviam o resto. Era assim…

– Acha que esta tentativa de regresso ao Benfica poderá ser uma espécie de versão 2.0 da primeira vez em que chegou à presidência? Quando comparamos programas, toda a gente fala num aumento da Luz mas pensa um bocado à frente e admite mesmo um novo Estádio…

– Essa é a minha ideia, honestamente, mas vão ser os benfiquistas a decidir claramente o que querem. Nós quando chegarmos vamos ter uma reunião com os responsáveis do Estádio e vamos compor tudo aquilo em termos de infraestruturas e manutenção. Se as cores são vivas, têm de estar vivas. Já falei com o António Ferreira, esse vai ser o primeiro trabalho mal seja eleito: fazer a manutenção completa de tudo isto, no Estádio, nos pavimentos, no exterior. Depois, vamos fazer um levantamento direto de tudo, sendo que este Estádio tem capacidade para 75 mil, basta apertar um bocado as cadeiras. Eles mexeram um pouco naquilo. Se for para chegar aos 90 mil, vamos para os 90 mil mas depois é preciso subir no estacionamento indo para baixo, fazer a cobertura, tratar dos bares… São várias áreas que precisam de ser resolvidas, sendo que a principal até passa pelo estacionamento. Para aumentar assim o Estádio, penso que terá de ser com vigas novas, aquilo vai ficar um mamarracho para fora. Não sou engenheiro mas vão criar ali um mamarracho terrível com aquela brincadeira. E tudo custa dinheiro, há que saber quando custa esta brincadeira toda…