Publicidades no Multibanco e na A1, Isaías e um plano disruptivo entre Klopp, 400 milhões e 100% da SAD: um dia com Cristóvão Carvalho

Este especial faz parte de um conjunto de reportagens com os candidatos à presidência do Benfica: Martim Mayer, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Luís Filipe Vieira, Noronha Lopes e Rui Costa.

João Diogo Manteigas já tinha apresentado a sua candidatura, havia dúvidas ainda em relação a quem podia sair como número 1 do grupo que tinha sido liderado por João Noronha Lopes em 2020, Rui Costa deveria ir de novo a votos, Luís Filipe Vieira era então uma carta fora do baralho. Foi neste contexto que se começou a falar na possibilidade de surgir um nome “novo” na equação. Menos conhecido, menos mediático, que iria ter como grande objetivo apresentar algo que fosse diferente de todos os outros. Faltava saber quem era a figura mas, sendo ainda uma sombra, já era falado. O perfil foi depois lançado na imprensa, foi um par de dias até assumir que ia entrar na corrida: Cristóvão Carvalho consumava algo que começou a ser ponderado mais a sério entre tertúlias de benfiquistas a meio do atual mandato de Rui Costa e dava a cara pelo novo projeto.

Advogado há mais de duas décadas, Cristóvão Carvalho, que nasceu em Paris onde se encontravam então os pais emigrados por razões diferentes, cresceu na zona de Trancoso, na Guarda, com os avós, mudando-se de seguida para Alcobaça quando os progenitores voltaram ao país e por fim para Lisboa, quando tirou o curso de Direito na Universidade Lusíada. A paixão pelo Benfica, essa, começou desde criança, sendo agora o sócio número 59.742 por ter recebido uma proposta de filiação de um paquete do primeiro escritório para onde foi trabalhar, a Consultan. Hoje, como apresenta no currículo, é sócio da sociedade CCAA – Sociedade de Advogados SP RL, “operando nas áreas de corporate, contencioso e direito societário”: “Presidiu a Assembleias Gerais de várias empresas e foi formador de Deontologia Profissional na Ordem dos Advogados durante dez anos. Desempenha funções como jurado nas provas finais de acesso à advocacia, refletindo o seu compromisso com a qualidade da profissão. Comunicador fluente em quatro línguas, presta assessoria em contextos internacionais. Publicou artigos e o manual jurídico ‘Algumas Notas sobre Arrendamento Rural'”.

O escritório ficou agora de parte pela grande paixão da sua vida. Uma paixão que, também por esse facto de ter crescido na zona de Trancoso, começou primeiro pelo ciclismo onde o Benfica começou a ser grande por um atleta fantástico chamado José Maria Nicolau. O futebol chegava sobretudo através dos relatos que ouvia na rádio, a ponto de ter entrado pela primeira vez no Estádio da Luz quando tinha 19 anos e já estudava em Lisboa. Os tempos não eram fáceis, o dinheiro às vezes estava de tal forma contado que havia tentativas de falar com um porteiro que era conhecido de um amigo para entrar a meio da primeira parte sem pagar, o aumento de possibilidades permitiu que passasse a acompanhar de forma mais regular todos os jogos dos encarnados, incluindo finais europeias como a última em Turim, para a Liga Europa, frente ao Sevilha.