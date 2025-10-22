A inspiração em Obama, o carteiro para quem já é "senhor presidente" e o "pesadelo" visto no Seixal: um dia com João Diogo Manteigas

A simulação do debate vai sendo interrompida pelas próprias paragens de João Diogo Manteigas, pelo regresso de Luís Alves – que garante que a entrevista “correu muito bem” – e pela recordação de que esta quinta-feira também é o dia da consulta dos cadernos eleitorais. A conversa sobre o momento do voto traz a dúvida sobre assistir ao jogo ou não, já que sábado também é dia de receção ao Arouca na Luz, e as opiniões dividem-se entre ser um simples adepto do Benfica ou dar uma ideia de liderança e permanecer junto da lista até ao encerramento das urnas. Manteigas percebe os dois lados, não tem uma opinião vincada e decide anunciar que é hora de almoço antes de fechar o assunto.

A pergunta “italiano ou chinês?” ainda é feita, mas a primeira opção reúne unanimidade e a romaria sai enquanto se cruza com o carteiro, que trata João Diogo Manteigas por “senhor presidente”. E é ali, entre uma focaccia e uma burrata com camarão acompanhada por mais uma garrafa de água, que há tempo para uma conversa mais direta sobre uma candidatura que já leva praticamente um ano de existência – e que foi a primeira a aparecer, ainda sem data para as eleições, muito antes dos restantes candidatos.

— Um ano depois, qual foi a ideia de avançar quando ainda faltava tanto tempo para as eleições?

— Nós tínhamos dois objetivos principais. Um era ouvir os sócios durante um ano e tal para termos as propostas deles no nosso programa, por isso é que na parte associativa do nosso programa temos mais de 40 propostas. E depois tinha de provar que não ia candidatar-me consoante o que ia acontecer ao Benfica, ganhar ou perder. Há dúvidas de que se o Benfica tivesse vencido metade dos candidatos não estavam cá? Se o Benfica tivesse conquistado o Campeonato e a Taça de Portugal ou só mesmo o Campeonato… Acho muito difícil que tivessem aparecido tantos, muito difícil.

— A ideia de que a candidatura podia eventualmente juntar-se à de João Noronha Lopes foi algo que sempre existiu desde o início da campanha. Porquê? Tem algum fundo de verdade?

— Nem sei quem é que criou essa ideia. Nunca nos demos, não me dou com ele, não o conheço. E há uma coisa idiota: vamos juntar como? Ele tem a equipa dele, criou o seu projeto, de que forma é que nos sentávamos à mesa? Nunca houve interesse nisso, nunca. Também disseram que eu ainda ia juntar-me ao Rui, outros disseram que ia juntar-me ao Martim… É tudo mentira.

— Acha que toda a polémica sobre a Assembleia Geral de setembro, em que foi acusado de incentivar os sócios a deixarem a sala enquanto Luís Filipe Vieira falava, o prejudicou?

— Acho. Acho porque é mentira. E quem podia ter resolvido a questão não resolveu. Toda a gente sabe bem que é que provocou aquilo. O Vieira na semana passada já dizia que quem lhe contou a história toda da Assembleia Geral foi o Martim… Agora é que começas a perceber as coisas todas. A malta quanto mais tempo de antena tem menos coerente é. O Vieira disse sempre que era tudo contra ele quando entrou ali dentro com um grupo a insultar toda a gente, quase a baterem nas pessoas. Mas claro que não podes pôr as mil e tal pessoas da Assembleia Geral a falar. Não percebo é porque é que as pessoas que falaram não disseram o que verdadeiramente se passou.

— Tem tudo preparado para ganhar no próximo sábado. E se perder?

— Ninguém ganha no sábado, isto vai a segunda volta. E se eu for à segunda volta ganho.

— E se perder? Está a pensar só nestas eleições ou já pensa nas próximas?

— Esqueça isso… Acha que eu agora vou estar a pensar a quatro anos? Não.

— Alguém que se candidata a um ano das eleições pode perfeitamente pensar a quatro anos.

— Pensei nas eleições de 2025 e nem sabia que os estatutos iam mudar. Candidatei-me com um ano de antecedência porque não tinha o dinheiro nem o tempo de antena desta gente toda. Tudo isto foi planeado para agora porque isto está um desastre! Não foi para daqui a quatro anos. Foi com um ano de antecedência porque não tinha dinheiro, o dinheiro foi diluído na campanha ao longo do tempo, ouvimos todas as pessoas que tínhamos de ouvir. E passado um ano é que as pessoas estão a dizer “pá, vou votar em ti porque apareceste há um ano sem saber o que se ia passar”. Há um ano fui muito criticado, disseram que não tinha lógica, que ia desestabilizar, que ia criar confusão… Não fiz nada disso. E agora as pessoas dizem que vão votar em mim porque estou cá há um ano, porque não tinha nada a perder nem nada a ganhar.