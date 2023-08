Diz que Deus lhe confiou a “missão honrosa de transformar Portugal”, entra em igrejas para rezar em ações de campanha, fala de Deus mais vezes do que qualquer outro político português e falhou o ponto mais alto da história recente da Igreja Católica em Portugal, o momento em que o Papa esteve em Lisboa para se reunir com centenas de milhares de jovens católicos na Jornada Mundial da Juventude. André Ventura trocou Lisboa pela Madeira, levantou dúvidas entre eleitores e dirigentes do Chega, mas confirmou ao Observador que foi ao Parque Tejo no fim de semana. Não como presidente do partido, mas como crente — longe das câmaras e da área VIP onde vários políticos tiveram assento, assegura.

André Ventura é um crítico frontal do Papa Francisco e chegou a defender publicamente que acredita que o atual chefe da Igreja Católica “tem prestado um mau serviço ao cristianismo” — uma ideia que partilha com o eleitorado mais conservador do Chega. E apesar de essa não ser a razão que altos dirigentes do Chega apontam como a justificação principal para uma viagem à Madeira numa altura em que todos os olhos (católicos e não só) estavam focados em Lisboa, a verdade é que raramente o líder do Chega é visto a dar um ponto sem nó.

