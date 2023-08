“Então ele não vem?” Na tribuna VIP improvisada do Parque Eduardo VII — onde Marcelo e Moedas assistiam entusiasmados ao Papa a subir a ‘Colina do Encontro’ — já se comentava a ausência de António Costa. O primeiro-ministro chegaria, mas depois de todas as outras entidades e já com o líder da Igreja Católica no palco. Em contraste com um menor interesse do agnóstico Costa — que se limitou a estar nos quatro eventos que o protocolo exigia –, houve momentos em que o Presidente da República chegou três horas antes do previsto e esteve em 13 eventos com o Papa.

Em seis dias de Jornada Mundial da Juventude, Marcelo foi a sombra do Papa, Costa quis manter-se na sombra e enviou para o palco a ministra Ana Catarina Mendes — que foi o rosto de Governo que teve de assistir impávido a uma crítica de um chefe de Estado estrangeiro sobre uma das conquistas da maioria socialista (a legalização da eutanásia). Como representante local, mas de olho num futuro de dimensão nacional, Carlos Moedas mostrou-se à cidade e apresentou-se ao país e impôs-se como principal anfitrião da JMJ.

Luís Montenegro esteve onde podia e foi aos eventos para o qual foi convidado (CCB e Missa do Envio) sem pretexto para ter mais palco. Ainda assim, no dia da missa, conseguiu um momento mais privado com o Papa, a quem ofereceu um presente. Já André Ventura exilou-se na Madeira perante um Chega dividido entre os pró-Igreja e os anti-Francisco. Mariana Mortágua nem apareceu; Paulo Raimundo ocupou o posto institucional que lhe competia (e que o PCP nunca despreza), tal como Rui Rocha, que viu o Papa a criticar duramente alguns dos princípios basilares do liberalismo económico e a atacar o mercado de uma forma que não envergonharia um verdadeiro socialista.

