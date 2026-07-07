Ventura tentou, mas não conseguiu travar guerras no Chega. Avanço da extrema-direita e lutas pelo poder preocupam

Distrital após distrital, o Chega parte-se em facções, com lutas que colocam frente a frente incumbentes e outsiders — muitas delas apadrinhadas por membros do núcleo duro de André Ventura. Ainda que o líder do Chega tente evitar disputas internas que causem mal-estar na cúpula, desde logo proibindo os deputados de fazerem campanha, estas eleições internas provam o contrário: há uma guerra de influência entre figuras importantes do partido.

Um dos casos mais flagrantes é o de Cristina Rodrigues, que tem vindo a consolidar a sua influência junto de André Ventura nos últimos anos. Na noite de 28 de junho, depois de Luís Couraceiro derrotar o deputado Rui Afonso na distrital do Porto, o vice-presidente da lista, Pedro Pinto Faria, publicou uma foto com a deputada do Chega e uma mensagem: “Há madrinhas que valem por muito.”

O novo elemento da direção da distrital do Chega/Porto fechou a história no Instagram com um emoji a piscar o olho. Sem mais. E a verdade é que, com ou sem autorização de André Ventura, Cristina Rodrigues — que em tempos foi colocada nas listas do Porto às legislativas para garantir que se sentaria na bancada parlamentar — está a aumentar a influência naquela distrital.

Mas Cristina Rodrigues não é a única a ganhar espaço e influência na distrital do partido. Na verdade, o já referido Pedro Pinto Faria e Francisco Araújo, outro dos elementos da lista encabeçada por Luís Couraceiro, são tidos como elementos de uma linha que tem vindo a crescer no partido, alimentada por “jovens com um discurso extremista” e está a causar “muito desagrado” nas estruturas do partido.

Pedro Pinto Faria é conselheiro nacional do Chega, próximo do movimento de extrema-direita Reconquista (encabeçado por Afonso Gonçalves) e já discursou em Cimeiras da Remigração — em causa está a teoria de que deve existir uma “deportação imediata de todos os imigrantes ilegais”.

Numa publicação de outubro de 2025, escreveu que foi uma “enorme honra e um prazer ter representado o Chega” num desses eventos. E garantiu que há um grupo de pessoas que tem “trabalhado para colocar esta agenda no centro do debate dentro do nosso partido”. No final, um agradecimento a Afonso Gonçalves e ao austríaco Martin Sellner, responsável pela popularização do termo “remigração” na Europa, com ligações passadas a grupos neonazis durante a juventude e orientado por Gottfried Küssel, negacionista do Holocausto.

Já Francisco Araújo, assessor do Chega na Assembleia da República e um dos novos dirigentes locais do Porto, já discursou em eventos do grupo Reconquista e tem fotografias partilhadas com Afonso Gonçalves. Os dois fazem parte da Juventude Chega do Porto, que tem alimentado muito o tema da imigração nas redes sociais.

Numa publicação partilhada entre a página de Instagram em causa e os dois jovens lê-se o seguinte: “Jamais poderá ser um cartão plástico a definir quem é ou não nativo do nosso povo. Os portuguezes (no sentido arcaico e original do termo), serão sempre os descendentes dos fundadores deste país. Colocar quem cá chegou nas últimas vagas migratórias ao mesmo nível de quem tem as suas raízes nesta terra, apenas resultará num exercício de erosão e esquecimento histórico da nossa história, essência e identidade.”

No Chega, a expressão começou por ser utilizada por deputados como Rita Matias e Pedro Santos Frazão. André Ventura tem resistido em assumir abertamente o termo, mas vai namorando o conceito. Em maio de 2025, em entrevista ao Observador, o líder do Chega lá foi dizendo que a “remigração” era uma “solução nalgumas situações” e que se tratava de “um conceito que começa a ganhar muito espaço político”.

A corrente que se opôs a Luís Couraceiro acredita que um tipo de “discurso mais radical” tem vindo a ganhar espaço nos últimos tempos, trazido essencialmente por jovens que estão a “tomar conta do partido e da distrital”. Pedro Pinto Faria é tido como o principal responsável pelo movimento que agora ganha força dentro do Chega com esta vitória. Uma espécie de entrismo de extrema-direita no partido.