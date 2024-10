Vera Lagoa, a mulher que não tinha medo de provocar 

Em pouco tempo tornou-se um fenómeno de popularidade (chegou a ressuscitar, com grande sucesso, o concurso Miss Portugal), mas quando as “mundanidades” passaram a ser mal vistas, e associadas ao regime desmoronado com a Revolução, acabou a ser escorraçada do jornal onde, anos antes, tinha ido bater à porta com nada mais do que uma ideia para uma crónica de costumes sobre os bastidores da alta sociedade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Foi Francisco Pinto Balsemão quem a recebeu. O fundador do grupo Impresa, à data administrador do Diário Popular, gostou da ousadia e viu potencial na proposta, mas impôs uma condição: a futura cronista teria de adotar outro nome, mais sonante e com personalidade.

E foi assim que nasceu Vera Lagoa, à mesa de um restaurante no Bairro Alto, batizada pelo escritor e amigo Luís de Sttau Monteiro. ‘Vera’ por ser verdadeira. ‘Lagoa’ porque era o vinho que acompanhava a refeição.

[Já saiu o primeiro episódio de “A Grande Provocadora”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de Vera Lagoa, a mulher que afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. Se for assinante, já pode ouvir a série completa, de 5 episódios].

Para trás, quase aos 50 anos, ficava Maria Armanda Falcão, a primeira filha de Beatriz Coelho e de Armando Pires Falcão, major do Exército que, em 1931, seria demitido e deportado por uma tentativa de golpe contra o Governo da ditadura.

“O meu pai foi um homem que esteve sempre do outro lado, nunca com o poder”, começaria por dizer, muitos anos mais tarde, numa entrevista de vida à RTP. Para depois rematar: “Como eu”.

Da campanha de Delgado ao despedimento da RTP

Quando Maria Armanda nasceu, no dia de Natal de 1917, o pai ainda era governador da ilha de Moçambique. Só muitos anos mais tarde, depois da deportação, é que viria a miséria e o vício do jogo.

Até muito depois da morte do pai, Maria Armanda lutou pela reintegração do pai no Exército, de onde foi expulso sem nunca ter ido a julgamento. Perdeu a conta aos requerimentos que apresentou, e que, invariavelmente, eram recusados. Até ao dia em que, depois do 25 de Abril, recebeu o telefonema que há anos queria ouvir. “Pede agora, que vai ser deferido”, disse-lhe um amigo bem colocado. No dia 1 de março de 1979, mais de 30 anos depois de morrer, o major Armando Pires Falcão foi finalmente reintegrado no exército “por motivos políticos”. E a filha dele deu por encerrada uma missão que lhe tomou grande parte da vida adulta.

Quando se tornou Vera Lagoa, Maria Armanda Falcão já tinha então 49 anos e um filho adulto. Foi uma espécie de “renascimento” tardio, até a própria o considerava. Na vida que deixou para trás, a profissão que ostentava com orgulho era a de secretária.

Gabava-se de ser rápida e eficiente. Começou no Arsenal da Marinha, com apenas 16 anos, mas foi como secretária de Humberto Delgado, durante a mais célebre campanha eleitoral do Estado Novo, que culminou com a derrota do “general sem medo”, que Maria Armanda Falcão se destacou.

O trabalho começou e acabou em 1958, durou apenas poucas semanas, mas, para ela, seria sempre uma medalha de honra, que lhe valeria até um interrogatório da PIDE. E o mais curioso é que, no início, Maria Armanda nem sequer gostava do candidato à presidência da República, achava que, como tinha vindo de dentro do regime de Salazar, só podia estar “feito” com a ditadura. Mudou de opinião no dia em que o viu ser recebido, em verdadeira apoteose, à chegada à estação de Santa Apolónia, depois de um comício no Porto.

A polícia política do Estado Novo tinha atravessado tábuas nas portas da estação, para que as pessoas que ali tinham ido aplaudir o general Humberto Delgado caíssem. Maria Armanda foi uma das inúmeras pessoas que ficaram estendidas no chão. Mas, quando se conseguiu levantar, com as pernas feridas, e se apercebeu da brutalidade com que a polícia estava a atuar na receção ao candidato da oposição, achou que tinha de fazer alguma coisa. E foi nesse mesmo dia que se juntou à campanha.

Nesta altura, os meios em que se movia eram alvo de desconfiança por parte da PIDE. Maria Armanda era amiga dos artistas, dos escritores, dos boémios. E, muito pior do que isso, dos comunistas. Montou uma espécie de centro de atividades subversivas na casa onde morava, no número 8 da Rua das Águas Livres, em Lisboa, e chegou a esconder amigos e desconhecidos perseguidos pelo regime no apartamento.

Fora dele, em toda a cidade, era conhecida como uma das mulheres mais bonitas de Lisboa — se bem que, a própria tenha feito sempre questão de dizer que só muito tardiamente tomou consciência dessa beleza e de garantir que, se lhe tivesse cabido algum título, seria o da “segunda mulher mais bonita de Lisboa”. O primeiro lugar do pódio, lembrou várias vezes ao longo da vida, estava reservado para uma das melhores amigas, com quem costumava descer o Chiado de braço dado: Natália Correia.