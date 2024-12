As atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e a desflorestação, têm perturbado o equilíbrio natural dos ciclos do carbono, aumentando a concentração de CO2 na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global. Por esse motivo, os sistemas de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS), entre outras soluções capazes de reduzir a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera, são tão importantes.

Dissolução nos oceanos: O dióxido de carbono atmosférico pode dissolver-se na água dos oceanos, onde pode ser utilizado por organismos marinhos para formar carbonatos, que eventualmente se depositam no fundo do oceano como sedimentos.

O ciclo do carbono é um processo biogeoquímico essencial que descreve a circulação do carbono entre a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. Este ciclo é fundamental para a manutenção da vida na Terra, uma vez que o carbono é um componente-chave das moléculas orgânicas, como as proteínas, os hidratos de carbono ou os ácidos nucleicos presentes em todos os organismos vivos.

2 O que é a CCUS e porque é tão importante?

A CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) – sigla em inglês para captura, utilização e armazenamento de carbono – é uma tecnologia inovadora que implica a captura de dióxido de carbono libertado, por exemplo, por unidades industriais ou centrais energéticas que funcionam com combustíveis fósseis ou biomassa. Se não for usado no local, o carbono pode ser capturado, comprimido e transportado, para ser utilizado em diversas aplicações ou injetado em formações geológicas profundas, como reservas esgotadas de petróleo e gás natural ou aquíferos salinos.

Esta tecnologia tem vindo a assumir grande importância, especialmente no âmbito da transição energética, pois permite reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em indústrias onde tal diminuição é difícil (hard-to-abate sectors, ver pergunta seguinte). O potencial desta tecnologia para atingir as metas de descarbonização é cada vez mais reconhecido por especialistas e por empresas responsáveis por grandes emissões. De acordo com o plano Net Zero by 2050 da Agência Internacional de Energia, a CCUS é a tecnologia que terá maior impacto na redução das emissões. Estima-se que será responsável por 55% das reduções até 2050.

À medida que a aplicação da tecnologia for generalizada, espera-se que os custos associados à mesma diminuam, aplicando-se aqui o conceito de escalabilidade, ou seja, quanto maior e mais ampla for a adoção desta tecnologia, mais barata será. Da mesma maneira, quanto mais a tecnologia estiver desenvolvida, avançada e se apresentar com solidez, tanto maior a sua adoção.