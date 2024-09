1 O que são e qual a importância das fontes de energia não renováveis? As fontes de energia não renováveis referem-se a recursos naturais limitados, como o petróleo, o carvão e o gás natural. A formação destes hidrocarbonetos, substâncias compostas por carbono e hidrogénio, que podem ser encontrados na crosta terrestre, resulta da decomposição de plantas e animais ao longo de milhões de anos. Um processo extraordinariamente lento quando comparado com o ritmo a que são consumidos estes recursos, sendo, por essa razão, consideradas fontes não renováveis. A presença de moléculas com carbono e hidrogénio, que libertam energia em processos de combustão, a par de uma elevada densidade energética por unidade de volume, faz dos hidrocarbonetos fontes energéticas primordiais no mundo moderno. Petróleo, gás natural e carvão têm desempenhado um papel central no progresso económico, científico e social nos últimos dois séculos. Os combustíveis fósseis foram o motor da Revolução Industrial e da Globalização. Sem eles, a agricultura não teria dado resposta às necessidades alimentares geradas pelo crescimento exponencial da população; a medicina não teria conhecido os avanços que sustentam o aumento da esperança média de vida; e os transportes não teriam desenhado um novo horizonte de oportunidades a indivíduos e nações, aproximando outrora desconhecidas e inacessíveis fronteiras do planeta. De acordo com Vaclav Smill, um dos mais reputados cientistas na área da energia, o “uso de combustíveis fósseis aumentou 1500 vezes nos últimos 220 anos” constituindo “o fator mais importante para explicar os desenvolvimentos da civilização contemporânea”. Esta dependência da sociedade e da economia dos hidrocarbonetos explica a complexidade da transição para um novo sistema energético de baixo carbono.

2 Em que ponto estamos no mundo? A necessidade de descarbonizar as atividades dependentes de combustíveis fósseis, por imperativos ambientais e sociais, é hoje o centro do debate no mundo desenvolvido. Mas basta recuar aos últimos anos do século XX para encontrar uma narrativa diferente. A grande controvérsia, nessa altura, prendia-se com o possível impacto económico negativo da escassez dos hidrocarbonetos. Esses receios foram claramente exagerados. Embora a definição das reservas de hidrocarbonetos seja um exercício complexo – estão enterrados a centenas de metros ou quilómetros de profundidade – estudos geológicos e de engenharia estimam que os reservatórios mundiais conhecidos contenham: 1,6 biliões de barris de crude (41 anos de consumo ao ritmo atual, mantendo o resto constante, isto é, sem redução de procura, novas descobertas ou desenvolvimentos tecnológicos), 79% das quais concentradas em países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC);

1,2 biliões de short tons de carvão (aproximadamente 145 anos de consumo), sobretudo nos Estados Unidos, China e Rússia;

200 biliões de metros cúbicos de gás natural, até 250 anos de consumo, com Rússia, Irão e Qatar a controlar as maiores reservas. Apesar do crescimento assinalável das renováveis nos últimos anos, os hidrocarbonetos representam ainda cerca de 80% da procura energética mundial. Isto sucede porque, durante o século XX, para além da aplicação direta como fonte de energia, os combustíveis fósseis passaram a ser usados para gerar eletricidade. Hoje, a maior parte da eletricidade gerada em todo o mundo não é livre de emissões de CO2. Pelo contrário: é produzida a partir da queima de carvão (35%) ou do gás natural (22%). Para além da própria produção de energia, todos os pilares da eletrificação dependem dos combustíveis fósseis. Das torres e pás eólicas que incorporam betão e aço, ao lítio para as baterias extraído em profundidade, as tecnologias verdes dependem ainda da queima de grandes quantidades de hidrocarbonetos. Mais uma vez, estes factos sublinham a complexidade do desafio de redução de dependência dos fósseis: é necessário descarbonizar mais de 50% da atual produção de eletricidade e cerca de 80% dos usos finais de energia – na indústria, nos transportes ou no consumo das famílias.

3 Em que ponto estamos na Europa? A União Europeia tem a ambição de liderar a agenda mundial da descarbonização e da energia verde. Um objetivo que foi acelerado com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a grande potência energética que durante anos permitiu à Alemanha, Áustria e outros países do Centro/Leste europeu criarem uma economia competitiva com base nos baixos custos de energia (sobretudo gás natural). Apesar das políticas e dos investimentos em energias renováveis, o último relatório do Eurostat mostra que o mix de energia disponível no espaço europeu em 2022 foi dominado sobretudo pelas fontes não renováveis: No entanto, existem diferenças significativas entre os Estados-membros da UE. Por exemplo, os produtos petrolíferos representaram mais de 80% da energia total disponível em países como Chipre e Malta em 2022, enquanto o gás natural representou 37% da energia total disponível em Itália, e a energia nuclear contou 35% no to de fontes de energia disponíveis em França. O peso das renováveis no mix doméstico é maior na Suécia (50%) e na Letónia (42%), enquanto os fósseis têm maior expressão na Estónia (58%) e na Polónia (41%). Em Portugal, os produtos petrolíferos também representam a maior fatia de fontes energéticas disponíveis (47,1%), seguidos pelas renováveis (28%) e pelo gás natural (20,7%), sendo que o carvão deixou de ter expressão. A energia disponível tem correlação com a energia consumida. Os números que retratam o mix de consumo na Europa são inequívocos quanto ao peso dos hidrocarbonetos na economia europeia na terceira década do século XXI. (ver infografia) Em 2022, 31% da energia disponível na Europa foi consumida pelo setor dos transportes, onde, com a exceção dos veículos elétricos, a eletrificação não é solução para o transporte de longo curso, aéreo e marítimo. Ainda que a eletricidade represente 23% do total de energia consumida, apenas 39% foi obtida através de produção renovável, tendo outros 39% sido produzidos pela queima de combustíveis fósseis (carvão e gás) e 22% por geração nuclear.

4 Porque é que as fontes de energia não renováveis estão a ser progressivamente substituídas? Cerca de 75% das emissões de CO2 atribuídas a atividades humanas decorrem da combustão de fósseis carbónicos. Reduzir a dependência desses combustíveis fósseis é crucial para combater as alterações climáticas. A ONU (Organização das Nações Unidas) e a União Europeia lideram iniciativas para a redução das emissões, com metas estabelecidas pelo Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a 1,5 graus face aos níveis pré-industriais até 2050. Nas últimas duas décadas, foram investidos mais de $9.5 triliões de dólares no desenvolvimento de fontes de energia alternativas em todo o mundo – da eletrificação, através da implantação massiva de renováveis, à composição de novas moléculas de combustíveis de baixa intensidade carbónica. Ganhos modestos registados até ao momento põem em causa as metas de Paris. Manter o objetivo nos carris implica: vontade política dos governos e da sociedade; acelerar os investimentos em renováveis e combustíveis de baixo carbono; abandonar o carvão na produção de eletricidade; melhorar a eficiência energética do sistema petrolífero, dominante ainda nas próximas décadas; reduzir a burocracia e criar uma via verde para a inovação. A transição energética é um processo longo, não é uma rutura. Esse processo será tão mais rápido quanto mais o novo sistema energético de baixo carbono for capaz de substituir os hidrocarbonetos nas dimensões críticas do trilema energético: sustentabilidade, acessibilidade e segurança de abastecimento.

5 O que é o gás natural? O gás natural é um combustível fóssil que, tal como o petróleo e o carvão, resulta da degradação de matéria orgânica. Há centenas de milhões de anos, os restos de plantas e animais acumularam-se em camadas espessas na superfície da Terra e no fundo dos oceanos. Com o passar do tempo, estas camadas foram soterradas em camadas de areia e rocha. A pressão e o calor transformaram parte deste material rico em carbono e hidrogénio em carvão, petróleo e gás natural. O gás natural é composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves, como o metano, o etano, o propano e o butano. Como explica a U.S Energy Information Administration, o gás pode ser encontrado em grandes fendas e espaços entre camadas de rocha, o chamado gás natural convencional. Noutros locais, porém, o gás natural é encontrado nos poros de formações de xisto, arenito e outros tipos de rocha sedimentar, também conhecido como gás de xisto. Também é possível encontrar este hidrocarboneto nos depósitos de petróleo bruto – gás natural associado. Com um poder calorífico entre as 9000kcal/m3 e 12000 kcal/m3, a combustão do gás natural produz essencialmente vapor de água e emite dióxido de carbono numa quantidade inferior à da queima do carvão ou do petróleo para a mesma produção de energia elétrica. A sua menor pegada carbónica faz do gás natural uma energia importante na substituição do carvão na produção de eletricidade, em direção a um sistema energético de menores emissões. O gás natural desempenha um papel central no aquecimento em países com invernos mais rigorosos e é fundamental no fabrico de fertilizantes, base da agricultura moderna. Em julho de 2022, o Parlamento Europeu passou a considerar o gás natural como uma energia sustentável. Rússia, Estados Unidos e Qatar são os maiores produtores de gás natural no mundo.

6 Quais são as vantagens e desvantagens do gás natural? Entre as principais vantagens do gás natural: Fonte de energia não renovável mais limpa do que alternativas como o carvão, desempenhando um papel importante na transição energética; Repare que as emissões de CO2 por unidade de eletricidade produzida com recurso a gás são menos de metade das emissões por produção por carvão.

Preço competitivo face a outros combustíveis fósseis, embora a produção de energia elétrica com recurso a carvão seja mais barata do que o gás, sobretudo em países sem taxa sobre emissões de carbono;

Permite atingir elevados níveis de rendimento nos equipamentos, baixando o consumo de energia e diminuindo os custos de manutenção;

Utilização direta;

Fácil de transportar;

Distribuído por gasodutos ou por navios-tanque de Gás Natural Liquefeito (GNL), logo, o seu transporte não produz tráfego rodoviário nem tem impacto paisagístico;

Gás Natural para Veículos (GNV) é utilizado como combustível para frotas de autocarros e automóveis ligeiros, entre outros, contribuindo para uma redução significativa das emissões. Quanto às desvantagens, importa salientar: Embora seja mais limpo que outros combustíveis fósseis, o gás natural continua a ser um recurso energético com emissões de dióxido de carbono.

Nações que não tenham este recurso endógeno vão aumentar a dependência energética perante países terceiros.

7 O que é o petróleo? O petróleo é um hidrocarboneto (uma composição de moléculas de carbono e hidrogénio) que é encontrado em reservatórios, em profundidade. A sua etimologia, petroleum, significa literalmente óleo extraído da pedra – a combinação dos termos em latim petrus (pedra) e oleum (óleo). À semelhança de outros combustíveis fósseis, é resultado de processos cumulativos de sedimentação de materiais orgânicos, areias, lodos e rochas, ocorridos há muitos milhões de anos. O calor e a pressão a que estas camadas foram sujeitas ao longo do tempo, e ainda a ação de bactérias anaeróbicas, deu origem ao petróleo tal como o conhecemos. Depois de extraído do solo, o petróleo em bruto (crude) é enviado para refinarias. Aí, o barril de crude dá origem a produtos refinados como a gasolina, o diesel, o querosene para a aviação, o fuel para navios e outros produtos petrolíferos como o betume para estradas ou o gasóleo de vácuo – essenciais para o setor dos transportes aéreo, terrestre e marítimo, e para a maioria das indústrias que integram processos industriais com altas temperaturas. Para além da aplicação direta como fonte de energia, o petróleo é matéria-prima para a produção de plásticos, borrachas sintéticas, lubrificantes, produtos cosméticos, tintas, detergentes, peças de roupa entre muitos outros. “As necessidades anuais globais de fósseis carbónicos cifram-se pouco acima dos 10 mil milhões de toneladas. Uma massa quase cinco vezes maior do que a colheita anual de todos os cereais e mais do dobro da massa total de água bebida anualmente pelos 8 mil milhões de habitantes do planeta”, escreve Vaclav Smill em “Como o mundo funciona”. Dito de outro modo; o mundo tem consumido mais petróleo do que água. A Agência Internacional de Energia estima que o pico de procura de petróleo e gás seja atingido em 2030. Dados contestados por especialistas da indústria, que apontam para os grandes centros demográficos do hemisfério sul, o “sul global”, como o motor da procura de hidrocarbonetos para satisfação das suas crescentes necessidades de energia. Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia são, por esta ordem, os maiores produtores mundiais de petróleo. Embora as grandes petrolíferas internacionais, sobretudo as cotadas em bolsa, sejam objeto de maior atenção mediática e maior escrutínio sobre as suas iniciativas de descarbonização, 85% da produção e reservas mundiais de petróleo estão nas mãos das chamadas NOC – National Oil Companies, empresas energéticas controladas por Estados soberanos, como a Saudi Aramco (Arábia Saudita), a Pemex (México), Petrobras (Brasil) ou Petronas (Malásia), das quais dependerá muito a transição para um novo sistema de energia.

8 Quais são as vantagens e as desvantagens do petróleo? Entre as vantagens do petróleo contam-se: Elevada densidade energética, isto é, maior capacidade de realizar trabalho por unidade de medida (quilo ou litro). Por exemplo, a densidade energética do querosene é de 12 kilowatt-hora por quilo, 40 vezes superior às baterias de lítio, razão pela qual voos de longo curso são uma impossibilidade física prática para aviões elétricos.

Matéria-prima muito versátil, presente direta ou indiretamente em todos os setores de atividade: alimentação, cosmética, farmacêutica, construção, transportes, entre muitos outros.

Ampla infraestrutura logística (extração, refinação, armazenagem, distribuição e consumo) disponível;

Disponibilidade, podendo ser encontrado em diversas partes do mundo. Quanto às desvantagens, realçam-se: Riscos ambientais em toda a cadeia de valor: da extração ao consumo.

Emissão de gases poluentes, que agravam o efeito de estufa;

Sensibilidade de preço a eventos geopolíticos;

Cartelização através de grupos como a OPEC+ (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

9 O que é o carvão? Com 8,42 mil milhões de toneladas queimadas em 2022, este combustível mineral é a principal fonte de energia no mundo e o mais poluente dos fósseis carbónicos. Descontinuar o seu consumo, sobretudo na produção de eletricidade, é um passo decisivo para acelerar a transição energética. Existem diversos tipos de carvão, conforme a sua origem. Referimo-nos aqui ao carvão mineral, um combustível fóssil não renovável, composto maioritariamente por carbono, mas também por enxofre, nitrogénio, oxigénio e hidrogénio. À semelhança do gás natural e do petróleo, a sua origem remonta a milhões de anos, devido à decomposição de matéria orgânica sujeita a condições específicas de temperatura e pressão. Existem quatro tipos de carvão mineral, divididos de acordo com a sua matéria orgânica de formação, incidência de impurezas e poder calorífico: lenhite, hulha, turfa e antracito. O carvão é extraído por mineração subterrânea ou a céu aberto, sendo depois queimado e usado para gerar eletricidade, através de centrais termoelétricas. São utilizados para esse fim os tipos de carvão que possuem menor poder calorífico, sendo os restantes destinados sobretudo à produção de aço e para a geração de calor nos processos industriais. Existem depósitos de carvão em praticamente todos os continentes, sendo que as maiores reservas estão nos Estados Unidos da América, Rússia, China, Austrália e Índia. O consumo de carvão apresenta um comportamento misto: ainda que a procura esteja em queda nos países ocidentais, foi compensada com um avanço no consumo na Índia e na China. A maior potência asiática é atualmente responsável pela queima de 50% do carvão mundial.

10 Quais são as vantagens e as desvantagens do carvão? Entre as vantagens do carvão, enumeram-se as seguintes: Produz grandes quantidades de energia por unidade de peso;

Pode ser encontrado em quase todas as regiões do planeta;

Preço: é o mais barato dos combustíveis fósseis Quanto às desvantagens: A sua combustão é responsável pela emissão de CO2 , que contribuiu para o aquecimento global.

Enormes impactos ambientais nos processos de extração e utilização;

É o combustível fóssil mais prejudicial para a saúde humana devido à emissão de vários poluentes tóxicos e partículas finas.