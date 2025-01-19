- O que é a ruminação?
- Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão?
- Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina?
- Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras?
- Que impacto tem a ruminação na saúde mental?
- A ruminação está relacionada com a doença mental?
- Quais as estratégias mais eficazes para lidar com a ruminação?
Explicador
- O que é a ruminação?
- Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão?
- Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina?
- Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras?
- Que impacto tem a ruminação na saúde mental?
- A ruminação está relacionada com a doença mental?
- Quais as estratégias mais eficazes para lidar com a ruminação?
Explicador
O que é a ruminação?
Em alguns animais, “ruminar” significa a sucessiva mastigação de alimentos que voltam do estômago à boca. Mas quando se fala de processos mentais, a palavra está associada à repetição persistente e involuntária de pensamentos focados em experiências negativas, emoções desagradáveis ou problemas pessoais.
Pode ser uma situação pontual, que não causa disfuncionalidade nem mal-estar ou pode tornar-se persistente, levando a pessoa a um ciclo de pensamento desgastante que causa sofrimento emocional e uma sensação de incapacidade para avançar.
Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão?
“A reflexão é um processo saudável e orientado para a resolução de problemas”, diz a psicóloga clínica e psicoterapeuta Cláudia Madeira Pereira. Quando refletimos sobre uma situação, procuramos compreender o que aconteceu, como podemos melhorar ou que ações podemos tomar para resolver um problema. Já a ruminação, diz a especialista, é “repetitiva”, “não é produtiva”, “não contribui para qualquer solução” e “mantém a pessoa presa ao problema”.
A psicoterapeuta acrescenta que uma boa forma de perceber se estamos a refletir ou a ruminar é perguntarmos a nós próprios: “Estes pensamentos estão a ajudar-me a compreender o problema e a encontrar soluções ou apenas a fazer com que eu reviva o problema sem saída?”
Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina?
Depende da pessoa, do seu contexto e da experiência de vida. No entanto, habitualmente, a ruminação “tende a focar-se em temas emocionalmente significativos, porque está associada a sentimentos de ameaça ou ‘perigo’ psicológico”, explica a psicóloga.
Cláudia Madeira Pereira conta que, nas suas consultas, os temas mais frequentes estão associados a erros do passado ou arrependimentos, questões relacionadas com a autoestima (como pensamentos de insuficiência, inadequação, fracasso ou dúvida), relacionamentos (como conflitos ou desentendimentos) e preocupações com o futuro (como as preocupações financeiras, o medo de adoecer ou perder controlo sobre a vida).
Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras?
A maior ou menor tendência para a ruminação, tal como outros padrões relacionados com a saúde e doença mental, resulta de três fatores principais que se relacionam entre si: os fatores genéticos, as características de personalidade e as experiências de vida.
Quanto aos fatores genéticos e biológicos, a psicóloga clínica explica que os “desequilíbrios de alguns neurotransmissores, como a serotonina ou a dopamina, podem aumentar a propensão para a ruminação.” Por outro lado, as pessoas com maior sensibilidade emocional ou tendência para o perfeccionismo são mais suscetíveis, já que “estas variáveis de personalidade favorecem ciclos de autocrítica e preocupação excessiva.”
Em relação ao papel das experiências de vida, a psicóloga refere que pessoas com histórico de trauma ou um ambiente familiar muito crítico apresentam maior risco. “Quem cresceu sem ferramentas para lidar com emoções desagradáveis pode ficar sujeito à ruminação, como uma forma que a mente arranja para tentar lidar com essas emoções. O pensamento repetitivo oferece uma falsa sensação de controlo, criando um ciclo difícil de quebrar.”
Que impacto tem a ruminação na saúde mental?
A ruminação, se persistente, tem um impacto significativo no bem-estar e conduz, geralmente, a grande ansiedade. Cláudia Madeira Pereira frisa ainda que pode também levar a problemas de sono e prejudicar a atenção e a concentração. “Como a mente se mantém ocupada com pensamentos negativos, a capacidade de foco nas atividades diárias fica comprometida. Isto pode afetar, inclusivamente, a produtividade no trabalho.”
Por outro lado, pode ainda comprometer a capacidade de tomar decisões e resolver problemas, “gerando sensações de impotência e frustração, (…) afetando a autoestima e a confiança nas próprias capacidades.”
A ruminação está relacionada com a doença mental?
A ruminação persistente é um sintoma associado a várias doenças mentais.
- Depressão, “com pensamentos negativos e repetitivos sobre o próprio, o passado e o futuro”;
- Crises de pânico ou ansiedade generalizada, “com a preocupação excessiva com as possíveis consequências de eventos futuros”;
- Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC), em que “a pessoa fica presa a pensamentos intrusivos e recorrentes, frequentemente tentando controlar ou neutralizar esses pensamentos através de comportamentos compulsivos”;
- Perturbação de stress-pós traumático (PSPT), “após um trauma, a ruminação pode contribuir para que a pessoa reviva e analise repetidamente o evento traumático.
Quais as estratégias mais eficazes para lidar com a ruminação?
Quando a ruminação é um padrão de pensamento habitual e persistente, a pessoa deve procurar a ajuda de um psicólogo clínico, especialista em psicoterapia, que a ajude a lidar com o problema.
Cláudia Madeira Pereira explica que há várias estratégias que ajudam a interromper o ciclo de pensamentos repetitivos e a promover um estado mental mais saudável, algumas das quais, as pessoas podem tentar praticar fora do contexto da psicoterapia ou combinadas com o apoio psicológico:
- Práticas de mindfulness, como a meditação, ajudam a pessoa a focar-se no momento presente, afastando a mente de pensamentos negativos e evitando que ela fique presa no passado ou em preocupações futuras.
- Prática da autocompaixão, ou seja, tratar-se com gentileza e compreensão, como faria com um amigo, pode reduzir a autocrítica e aliviar a carga emocional da ruminação.
- Técnicas de relaxamento, como exercícios de respiração profunda, yoga e relaxamento muscular progressivo ajudam a reduzir a tensão física e mental associada à ruminação.
- Escrita expressiva. Escrever sobre as preocupações e sentimentos pode ajudar a organizar os pensamentos, a pensar com maior clareza e reduzir a intensidade emocional associada à ruminação.
- Estabelecer limites para o tempo de preocupação. Definir períodos específicos para pensar sobre preocupações e, depois, “fechar” esse tempo, pode ajudar a evitar que a ruminação ocupe o dia inteiro.
- Atividade física. O exercício físico melhora o humor e alivia a tensão e o stress associados à ruminação.