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  1. O que é a ruminação?
  2. Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão?
  3. Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina?
  4. Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras?
  5. Que impacto tem a ruminação na saúde mental?
  6. A ruminação está relacionada com a doença mental?
  7. Quais as estratégias mais eficazes para lidar com a ruminação?

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  1. O que é a ruminação?
  2. Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão?
  3. Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina?
  4. Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras?
  5. Que impacto tem a ruminação na saúde mental?
  6. A ruminação está relacionada com a doença mental?
  7. Quais as estratégias mais eficazes para lidar com a ruminação?
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O que é a ruminação?

Em alguns animais, “ruminar” significa a sucessiva mastigação de alimentos que voltam do estômago à boca. Mas quando se fala de processos mentais, a palavra está associada à repetição persistente e involuntária de pensamentos focados em experiências negativas, emoções desagradáveis ou problemas pessoais.

Pode ser uma situação pontual, que não causa disfuncionalidade nem mal-estar ou pode tornar-se persistente, levando a pessoa a um ciclo de pensamento desgastante que causa sofrimento emocional e uma sensação de incapacidade para avançar.

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Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão?

“A reflexão é um processo saudável e orientado para a resolução de problemas”, diz a psicóloga clínica e psicoterapeuta Cláudia Madeira Pereira. Quando refletimos sobre uma situação, procuramos compreender o que aconteceu, como podemos melhorar ou que ações podemos tomar para resolver um problema. Já a ruminação, diz a especialista, é “repetitiva”, “não é produtiva”, “não contribui para qualquer solução” e “mantém a pessoa presa ao problema”.

A psicoterapeuta acrescenta que uma boa forma de perceber se estamos a refletir ou a ruminar é perguntarmos a nós próprios: “Estes pensamentos estão a ajudar-me a compreender o problema e a encontrar soluções ou apenas a fazer com que eu reviva o problema sem saída?”

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Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina?

Depende da pessoa, do seu contexto e da experiência de vida. No entanto, habitualmente, a ruminação “tende a focar-se em temas emocionalmente significativos, porque está associada a sentimentos de ameaça ou ‘perigo’ psicológico”, explica a psicóloga.

Cláudia Madeira Pereira conta que, nas suas consultas, os temas mais frequentes estão associados a erros do passado ou arrependimentos, questões relacionadas com a autoestima (como pensamentos de insuficiência, inadequação, fracasso ou dúvida), relacionamentos (como conflitos ou desentendimentos) e preocupações com o futuro (como as preocupações financeiras, o medo de adoecer ou perder controlo sobre a vida).

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Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras?

A maior ou menor tendência para a ruminação, tal como outros padrões relacionados com a saúde e doença mental, resulta de três fatores principais que se relacionam entre si: os fatores genéticos, as características de personalidade e as experiências de vida.

Quanto aos fatores genéticos e biológicos, a psicóloga clínica explica que os “desequilíbrios de alguns neurotransmissores, como a serotonina ou a dopamina, podem aumentar a propensão para a ruminação.” Por outro lado, as pessoas com maior sensibilidade emocional ou tendência para o perfeccionismo são mais suscetíveis, já que “estas variáveis de personalidade favorecem ciclos de autocrítica e preocupação excessiva.”

Em relação ao papel das experiências de vida, a psicóloga refere que pessoas com histórico de trauma ou um ambiente familiar muito crítico apresentam maior risco. “Quem cresceu sem ferramentas para lidar com emoções desagradáveis pode ficar sujeito à ruminação, como uma forma que a mente arranja para tentar lidar com essas emoções. O pensamento repetitivo oferece uma falsa sensação de controlo, criando um ciclo difícil de quebrar.”

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Que impacto tem a ruminação na saúde mental?

A ruminação, se persistente, tem um impacto significativo no bem-estar e conduz, geralmente, a grande ansiedade. Cláudia Madeira Pereira frisa ainda que pode também levar a problemas de sono e prejudicar a atenção e a concentração. “Como a mente se mantém ocupada com pensamentos negativos, a capacidade de foco nas atividades diárias fica comprometida. Isto pode afetar, inclusivamente, a produtividade no trabalho.”

Por outro lado, pode ainda comprometer a capacidade de tomar decisões e resolver problemas, “gerando sensações de impotência e frustração, (…) afetando a autoestima e a confiança nas próprias capacidades.”

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A ruminação está relacionada com a doença mental?

A ruminação persistente é um sintoma associado a várias doenças mentais.

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Quais as estratégias mais eficazes para lidar com a ruminação?

Quando a ruminação é um padrão de pensamento habitual e persistente, a pessoa deve procurar a ajuda de um psicólogo clínico, especialista em psicoterapia, que a ajude a lidar com o problema.

Cláudia Madeira Pereira explica que há várias estratégias que ajudam a interromper o ciclo de pensamentos repetitivos e a promover um estado mental mais saudável, algumas das quais, as pessoas podem tentar praticar fora do contexto da psicoterapia ou combinadas com o apoio psicológico:

  • Práticas de mindfulness, como a meditação, ajudam a pessoa a focar-se no momento presente, afastando a mente de pensamentos negativos e evitando que ela fique presa no passado ou em preocupações futuras.
  • Prática da autocompaixão, ou seja, tratar-se com gentileza e compreensão, como faria com um amigo, pode reduzir a autocrítica e aliviar a carga emocional da ruminação.
  • Técnicas de relaxamento, como exercícios de respiração profunda, yoga e relaxamento muscular progressivo ajudam a reduzir a tensão física e mental associada à ruminação.
  • Escrita expressiva. Escrever sobre as preocupações e sentimentos pode ajudar a organizar os pensamentos, a pensar com maior clareza e reduzir a intensidade emocional associada à ruminação.
  • Estabelecer limites para o tempo de preocupação. Definir períodos específicos para pensar sobre preocupações e, depois, “fechar” esse tempo, pode ajudar a evitar que a ruminação ocupe o dia inteiro.
  • Atividade física. O exercício físico melhora o humor e alivia a tensão e o stress associados à ruminação.