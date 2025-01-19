1 O que é a ruminação? Em alguns animais, “ruminar” significa a sucessiva mastigação de alimentos que voltam do estômago à boca. Mas quando se fala de processos mentais, a palavra está associada à repetição persistente e involuntária de pensamentos focados em experiências negativas, emoções desagradáveis ou problemas pessoais. Pode ser uma situação pontual, que não causa disfuncionalidade nem mal-estar ou pode tornar-se persistente, levando a pessoa a um ciclo de pensamento desgastante que causa sofrimento emocional e uma sensação de incapacidade para avançar.

2 Qual é a diferença entre a ruminação e a reflexão? “A reflexão é um processo saudável e orientado para a resolução de problemas”, diz a psicóloga clínica e psicoterapeuta Cláudia Madeira Pereira. Quando refletimos sobre uma situação, procuramos compreender o que aconteceu, como podemos melhorar ou que ações podemos tomar para resolver um problema. Já a ruminação, diz a especialista, é “repetitiva”, “não é produtiva”, “não contribui para qualquer solução” e “mantém a pessoa presa ao problema”. A psicoterapeuta acrescenta que uma boa forma de perceber se estamos a refletir ou a ruminar é perguntarmos a nós próprios: “Estes pensamentos estão a ajudar-me a compreender o problema e a encontrar soluções ou apenas a fazer com que eu reviva o problema sem saída?”

3 Quais são os assuntos sobre os quais tipicamente se rumina? Depende da pessoa, do seu contexto e da experiência de vida. No entanto, habitualmente, a ruminação “tende a focar-se em temas emocionalmente significativos, porque está associada a sentimentos de ameaça ou ‘perigo’ psicológico”, explica a psicóloga. Cláudia Madeira Pereira conta que, nas suas consultas, os temas mais frequentes estão associados a erros do passado ou arrependimentos, questões relacionadas com a autoestima (como pensamentos de insuficiência, inadequação, fracasso ou dúvida), relacionamentos (como conflitos ou desentendimentos) e preocupações com o futuro (como as preocupações financeiras, o medo de adoecer ou perder controlo sobre a vida).

4 Porque é que algumas pessoas têm mais tendência para ruminar do que outras? A maior ou menor tendência para a ruminação, tal como outros padrões relacionados com a saúde e doença mental, resulta de três fatores principais que se relacionam entre si: os fatores genéticos, as características de personalidade e as experiências de vida. Quanto aos fatores genéticos e biológicos, a psicóloga clínica explica que os “desequilíbrios de alguns neurotransmissores, como a serotonina ou a dopamina, podem aumentar a propensão para a ruminação.” Por outro lado, as pessoas com maior sensibilidade emocional ou tendência para o perfeccionismo são mais suscetíveis, já que “estas variáveis de personalidade favorecem ciclos de autocrítica e preocupação excessiva.” Em relação ao papel das experiências de vida, a psicóloga refere que pessoas com histórico de trauma ou um ambiente familiar muito crítico apresentam maior risco. “Quem cresceu sem ferramentas para lidar com emoções desagradáveis pode ficar sujeito à ruminação, como uma forma que a mente arranja para tentar lidar com essas emoções. O pensamento repetitivo oferece uma falsa sensação de controlo, criando um ciclo difícil de quebrar.”

5 Que impacto tem a ruminação na saúde mental? A ruminação, se persistente, tem um impacto significativo no bem-estar e conduz, geralmente, a grande ansiedade. Cláudia Madeira Pereira frisa ainda que pode também levar a problemas de sono e prejudicar a atenção e a concentração. “Como a mente se mantém ocupada com pensamentos negativos, a capacidade de foco nas atividades diárias fica comprometida. Isto pode afetar, inclusivamente, a produtividade no trabalho.” Por outro lado, pode ainda comprometer a capacidade de tomar decisões e resolver problemas, “gerando sensações de impotência e frustração, (…) afetando a autoestima e a confiança nas próprias capacidades.”

6 A ruminação está relacionada com a doença mental? A ruminação persistente é um sintoma associado a várias doenças mentais. Depressão, “com pensamentos negativos e repetitivos sobre o próprio, o passado e o futuro”;

Crises de pânico ou ansiedade generalizada, “com a preocupação excessiva com as possíveis consequências de eventos futuros”;

Perturbação Obsessivo-Compulsiva (POC), em que “a pessoa fica presa a pensamentos intrusivos e recorrentes, frequentemente tentando controlar ou neutralizar esses pensamentos através de comportamentos compulsivos”;

Perturbação de stress-pós traumático (PSPT), “após um trauma, a ruminação pode contribuir para que a pessoa reviva e analise repetidamente o evento traumático.