A insónia é uma queixa subjetiva de insatisfação com a quantidade e/ou qualidade do sono e que acontece mesmo quando há oportunidade e condições adequadas para dormir.

4 Diferentes perturbações mentais estão associadas a diferentes tipos de insónia?

Sim. Por norma, as perturbações da ansiedade estão mais relacionadas com insónia inicial — a dificuldade em adormecer — e as perturbações depressivas relacionadas com a insónia terminal — o despertar precoce sem conseguir voltar a dormir.

“No primeiro caso, parece ser claro que, havendo um estado difuso de medo e tensão, haja um alerta que impede o relaxamento e, assim, o início do sono”, explica o psiquiatra.

Já a relação entre a depressão e a insónia terminal é mais complexa e há várias explicações possíveis, mas, uma das mais aceites prende-se com uma desregulação no sono REM (Rapid Eye Movement), essencial no processamento de emoções e na preparação do sistema nervoso central para a vigília. “Na depressão, o sono REM tende a estar aumentado e a chegar mais cedo na noite do que habitualmente”, refere o psiquiatra. “Outra explicação sugere uma desregulação na neurotransmissão em fatores comuns à doença mental e ao sono.”