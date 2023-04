3 Quais são os principais sintomas?

Tremores, palpitações, sensação de falta de ar ou de desmaio, tonturas, batimentos do coração acelerados, suor excessivo, ciclo do sono alterado, náuseas, pensamentos negativos, falta de concentração, falta de apetite ou fadiga, entre outros sintomas, são considerados comuns. Mas as reações podem ser diferentes de pessoa para pessoa ou até na mesma pessoa, de situação para situação.

Quando estes episódios se repetem, gera-se outro sintoma muito incapacitante: um constante “medo de ter medo” com grande impacto no dia-a-dia e no bem-estar.