Um trauma psicológico é uma experiência intensa ou assustadora, causada por um acontecimento, em geral inesperado, que faz a pessoa sentir que não tem recursos suficientes para lidar com ela. Alguns exemplos de acontecimentos com potencial traumático são os assaltos, violações ou outro tipo de abuso, estar num cenário de guerra, sofrer um acidente de viação grave ou enfrentar um desastre natural — como um incêndio ou terremoto. Estes eventos causam uma rutura da sensação de segurança que a pessoa tinha até então, levando-a a sentir medo, desespero e impotência.

2 Como é que a pessoa se sente imediatamente depois de um evento destes?

Há uma resposta aguda ao stress depois de uma experiência traumática que é diferente das reações ao stress, ansiedade e medo que resultam de acontecimentos mais banais, do dia-a-dia. “Após acontecimentos excecionais, potencialmente traumáticos, é comum, nas primeiras horas ou dias, as vítimas apresentarem manifestações exacerbadas de medo e irritabilidade ou, pelo contrário, apatia, desconexão ou aparente indiferença”, explica Luísa Sales, psiquiatra e coordenadora do Observatório do Trauma, no Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade de Coimbra.

A médica e investigadora refere ainda que, nas primeiras semanas, são frequentes as alterações do humor, do sono, do apetite e da atenção, bem como memórias persistentes do acontecimento — repentinas e não controláveis —, sentimentos de culpa, falta de esperança e perda de autoestima. Tudo isto são “respostas normais a acontecimentos anormais”.