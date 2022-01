A alegada notícia tem mais de um ano mas voltou a surgir nas redes sociais: o presidente de Ruanda, Paul Kagame, deportou 18 cidadãos chineses depois de ter sido descoberto que “maltrataram trabalhadores de Ruanda ao lhes arrancar as suas terras agrícolas”. A publicação surgiu em 2020 mas voltou a ser partilhada a partir do mês de maio de 2021. Tem ainda uma alegada citação de Paul Kagame, numa tradução pouco cuidada. “A África é um continente pacífico, não toleramos discriminação aqui, ou uma nova escravatura porque não só quando estamos nos vossos países comportamo-nos como mandam as regras internas de qualquer país onde formos hóspedes.” Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Ora, se olharmos para o site oficial do Correio da Manhã TV – órgão de comunicação social a que é atribuída a divulgação desta suposta notícia —, percebe-se que não existe nenhum conteúdo que comprove aquilo que é defendido na publicação original. Depois, fazendo uma nova busca por esta alegada notícia, também não encontramos resultados semelhantes na comunicação social portuguesa.

No entanto, é possível identificar um tweet do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Ruanda, datado de 3 de junho de 2020, para perceber que esta publicação é falsa. “O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Ruanda informa que foram tornadas públicas algumas fake news em várias redes sociais sobre a deportação de 18 cidadãos chineses. Nunca aconteceu, por favor ignorem”, escreveu aquela instituição.

No such thing happened and no such words were ever spoken by the President. Fake news, to be ignored. pic.twitter.com/IhKnJYgehR — Yolande Makolo ???????? (@YolandeMakolo) June 1, 2020

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A embaixada da China em Ruanda confirmou o desmentido à AFP, que também verificou esta publicação classificando-a como falsa. A AFP acrescenta ainda que estas informações surgiram no site Zambian Observer, conhecido por publicar sistematicamente informações falsas. Yolande Makolo, porta-voz do governo de Ruanda, também garantiu, via Twitter, que este evento “nunca ocorreu” e que o presidente Paul Kagame “nunca disse” aquelas palavras.

Conclusão

Não é verdade que Ruanda expulsou 18 cidadãos chineses do seu país, deportando-os de volta para a China. Essa notícia não surge em nenhum órgão de comunicação social português. Já foi desmentida por várias instituições ligadas ao suposto evento como a embaixada da China em Ruanda. Outros fact-checkers, como a AFP, já tinham desmentido esta publicação, que começou a circular em 2020.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO