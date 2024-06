O excerto de um vídeo de cerca de um minuto tornou-se viral no Facebook depois de vários utilizadores o associarem a um protesto pró-Palestina. “Um adolescente num estádio espanhol corre pelo campo com um cartaz em defesa da Palestina”, descreve-se na legenda que acompanha a gravação de baixa resolução.

Alega-se ainda que o manifestante terá sido “perseguido por seguranças, agarrado e espancado”. O relato é corroborado pelas imagens, que mostram alguns dos quatro seguranças que seguram o manifestante a atingir o homem imobilizado com o que parece ser um bastão quando este se encontrava no chão. Depois, segue-se uma invasão de campo generalizada.

Os primeiros sinais de que a história atribuída ao vídeo pode não corresponder à realidade estão lá, na imagem e som da gravação. A narração da peça jornalística, em português, atribui a invasão de campo a um gesto de apoio do adepto para com o árbitro da partida de futebol em curso, José Fonseca. O logótipo antigo da SIC Notícias, no canto inferior esquerdo da gravação, denuncia que a reportagem do incidente não é atual.

Através da pesquisa por fragmentos de imagem do vídeo é possível identificar a origem do mesmo. Começou a ser partilhado no YouTube em 2009. Na peça televisiva, sem cortes, é possível ouvir o relato do jornalista: “Foi então que entrou em campo a segurança. Fora do habitat natural, os quatro homens vestidos de negro começaram a espancar o vestido de branco.”

O jogo de futebol em causa não decorria em Espanha, como se alega nas redes sociais, mas sim na Suíça e em 2004. “O árbitro do primeiro jogo do Benfica no estágio (Étoile Carouge, dia 17) já está escolhido: é português, chama-se José da Fonseca, tem 34 anos e confessa ter ‘simpatia pelo FC Porto'”, destacava o Record em julho desse ano.

Dias depois, o mesmo jornal dava conta de uma “multidão enfurecida” que tinha invadido o relvado para socorrer um adepto que estava a ser agredido pelos seguranças. Informa-se ainda que no cartaz que o adepto segurava lia-se: “Árbitro, a família está contigo.”

“O homem corria em direção a uma baliza quando foi placado e colocado no chão. Talvez magoado, reagiu e os seguranças, incompreensivelmente, responderam com bastonadas”, descreve-se na reportagem que dá conta da consequente invasão de campo: “O público percebeu, começou a assobiar e foi um espectador com a camisola do FC Porto que deu o mote: correu na direção dos seguranças e saltou a pés juntos. Não fez mais do que chamar a invasão de campo e a batalha campal.”

Conclusão

O vídeo que se tornou viral nas redes sociais por, alegadamente, mostrar um manifestante pró-Palestina a invadir um jogo de futebol não é atual e também não retrata um protesto relacionado com o conflito israelo-palestiniano. Trata-se de um excerto de uma reportagem da SIC Notícias, de 2004, que mostra um adepto a ser agredido pela equipa de segurança, num estádio de futebol na Suíça, após ter tentado efetuar uma demonstração de apoio ao árbitro português que dirigia a partida.

