Em qualquer competição desportiva, principalmente no futebol, há sempre amuletos ou superstições.Peças de roupa especiais, o animal que adivinha o resultado final, ou um sítio predileto para assistir a uma partida naquele local onde “nunca se perdeu um jogo”. Desta vez, segundo uma publicação de Facebook de 16 de dezembro, surgiu um vídeo, vindo do Tik-Tok, que alega que vários adeptos argentinos festejaram a vitória da sua seleção no Mundial do Qatar ao pé da casa da avó de Leonel Messi, o astro argentino. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa, ainda que o vídeo seja verdadeiro.

A avó, ou “la abuela”, como começou a ser conhecida um pouco por todo o mundo quando começou a sair nas notícias, é Maria Cristina, que vive em Buenos Aires. Foram vários os jornais que começaram a prestar atenção a esta idosa, quer portugueses, como o Observador, quer internacionais, como o The Washington Post. Relata-se então que Maria Cristina começou a sair à rua para festejar as vitórias — e as sucessivas passagens da seleção albiceleste à fase seguinte –, e daí até se tornar uma sensação da internet foi um pequeno passo.

E ainda que não seja mesmo avó do jogador argentino, a verdade é que a sua cara já foi usada para a criação de memes, várias rádios chegaram a entrevistá-la, tal como relata o jornal norte-americano acima referido. Tornou-se, assim, num novo amuleto que, para muitos adeptos argentinos que se foram reunindo à volta de sua casa em Buenos Aires, ajudou à conquista do caneco no Qatar. Ainda assim, e tal como dito — e garantido pela própria a vários jornais, incluindo a títulos noticiosos argentinos — Maria Cristina não é, sequer, avó. E, portanto, não é avó de um dos maiores jogadores de todos os tempos, Leonel Messi.

Na verdade a avó materna de Messi morreu em 1998 quando o também jogador do Paris Saint-Germain tinha apenas 11 anos. Chamava-se Celia Olivera Cuccittini e o seu nome vem referido em vários artigos de jornais, podendo até ser encontrado numa entrevista, disponível no Youtube, que Messi deu ao Diario Olé. A avó paterna do argentino, Rosa María Pérez, também já morreu.

Conclusão

Não é verdade que a casa que surge num vídeo de Tik Tok, com vários adeptos argentinos a festejar a conquista do Mundial do Qatar, seja da avó de Leonel Messi, astro argentino. A avó materna de Messi, que é também jogador do PSG, morreu nos anos 90, tal como relatado por vários jornais. Também a avó paterna já morreu. Quanto à mulher em causa, trata-se de Maria Cristina, de 76 anos, que se tornou num fenómeno da internet após terem sido filmados alguns vídeos da senhora a festejar as vitórias da seleção alviceleste.

