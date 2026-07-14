Nas imagens são visíveis várias bandeiras do Estado palestiniano. Um vídeo nas redes sociais, que tem a inscrição de ter sido captado no dia 14 de junho de 2026 em Guadalajara, no México, mostra vários adeptos da Coreia do Sul com vários símbolos palestinianos.

Nas redes sociais, alega-se que este vídeo mostrava adeptos sul-coreanos, nos estádios do Mundial de 2026, com “bandeiras e símbolos da Palestina”. Seria um gesto de solidariedade à causa palestiniana.

“A atitude do grupo demonstra como grandes eventos desportivos e o cenário do futebol internacional frequentemente se tornam palcos para manifestações de posicionamento político e geopolítico global”, lê-se numa das publicações.

No entanto, no dia 14 de junho, nenhuma partida de futebol foi realizada em Guadalajara e nenhuma envolveu a Coreia do Sul. Nesse dia, jogaram a Alemanha contra Curaçao (em Houston, no Texas, Estados Unidos), Costa do Marfim contra Equador (em Filadélfia, nos Estados Unidos), o Japão contra os Países Baixos (em Arlington, no Texas, Estados Unidos).

No México, jogaram efetivamente a Suécia contra a Tunísia, mas foi em Guadalupe, que fica a cerca de 800 quilómetros de Guadalajara.

O motivo desta dissonância? O vídeo não foi filmado no Mundial de 2026, como alegam as publicações nas redes sociais. Já estava publicado, em contas do TikTok, desde setembro de 2024, muito antes do evento desportivo.

Em setembro de 2024, a Coreia do Sul jogou com a seleção palestiniana em Seul, no âmbito das qualificações para o Mundial de 2026. As duas equipas empataram 1-1. Foi aí que o vídeo que está a circular nas redes sociais foi gravado — e foi uma oportunidade para alguns adeptos da Coreia do Sul apoiarem a causa palestiniana. O jornal Korean Times deu também conta de que houve “cânticos pela liberdade” no estádio.

Conclusão

Apesar de o vídeo que circula atualmente nas redes sociais ser verdadeiro, já estava publicado desde setembro de 2024. O vídeo mostra adeptos sul-coreanos que defendem a causa palestiniana a demonstrarem solidariedade através de símbolos e bandeiras durante um jogo para a qualificação do Campeonato do Mundo em Seul em 2024 — e não durante o Mundial em Guadalajara, no México.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.